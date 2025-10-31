Καφές… χρυσάφι σερβίρεται στο Ντουμπάι – 1.000 δολάρια το φλιτζάνι

Στο Ντουμπάι, την πόλη όπου η πολυτέλεια δεν γνωρίζει όρια, ακόμη και ο καφές αποκτά διάσταση χρυσού.

Eνα νέο κατάστημα στην καρδιά του Εμιράτου σερβίρει από την 1η Νοεμβρίου τον ακριβότερο καφέ στον κόσμο , σχεδόν 1.000 δολάρια το φλιτζάνι ή, όπως λένε οι ιδιοκτήτες του, περίπου 100 δολάρια η γουλιά.

Το Julith, εγκατεστημένο σε μια παλιά βιομηχανική συνοικία που μετατράπηκε σε στέκι των φανατικών του καφέ, υπόσχεται μια εμπειρία που θυμίζει τελετουργία. Από το φιλτράρισμα με ειδική μέθοδο που διασφαλίζει την απόλυτη καθαρότητα της γεύσης έως τη δοκιμή σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το καφέ επιχειρεί να συνδυάσει την παράδοση με την επίδειξη πολυτέλειας που χαρακτηρίζει την πόλη.

«Θα σερβίρουμε περίπου 400 φλιτζάνια από αυτό το σπάνιο ρόφημα», λέει ο Σερκάν Σαγκσιέζ, συνιδρυτής του καταστήματος και λάτρης του καφέ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Η γεύση του, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «ντελικάτη και γλυκιά, σαν μέλι», με νότες από γιασεμί, περγαμόντο, πορτοκάλι, βερίκοκο και ροδάκινο.

Ο καφές, με την ονομασία «Nido 7 Geisha», προέρχεται από τις περίφημες φυτείες «Hacienda La Esmeralda» κοντά στο ηφαίστειο Μπαρού, το υψηλότερο σημείο του Παναμά.

Οι σπόροι του πωλήθηκαν σε δημοπρασία για το αστρονομικό ποσό των 604.000 δολαρίων – περίπου 2,2 εκατομμύρια ντιράμ – ύστερα από έναν μαραθώνιο 13 ωρών με 549 προσφορές.

«Ανταγωνιστήκαμε κυρίως ασιατικές εταιρείες που συνήθως κυριαρχούν σε τέτοιες δημοπρασίες. Ηταν μεγάλη έκπληξη όταν ακούστηκε το όνομά μας», αφηγείται ο Σαγκσιέζ.

Το Ντουμπάι, γνωστό για την αδυναμία του στις υπερβολές, δείχνει ξανά γιατί θεωρείται η πρωτεύουσα του θεάματος και της επίδειξης πλούτου. Από τους ουρανοξύστες-σύμβολα μέχρι τα τεχνητά νησιά, το εμιράτο έχει μετατρέψει την πολυτέλεια σε τρόπο ζωής.

«Νιώσαμε πως το Ντουμπάι ήταν το ιδανικό μέρος για μια τέτοια επένδυση», λέει ο Σαγκσιέζ, που προηγουμένως διηύθυνε ένα καφέ επί επτά χρόνια στην Τουρκία πριν εγκατασταθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πόλη σπάει ρεκόρ. Μόλις τον Σεπτέμβριο, άλλο καφέ στο Ντουμπάι, το Roasters, είχε μπει στο βιβλίο Γκίνες για το ακριβότερο φλιτζάνι καφέ, με τιμή 680 δολαρίων.

Για τους εύπορους πελάτες, ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για ένα ρόφημα, είναι μια εμπειρία πολυτελείας, ένα σύμβολο κοινωνικού στάτους.

Στο Ντουμπάι, όπου το εξωφρενικό θεωρείται φυσιολογικό, ένα φλιτζάνι καφέ αξίας χιλίων δολαρίων μοιάζει να είναι απλώς η επόμενη λογική υπερβολή.

