Καμπανάκι ειδικών για τη νέα σούπερ μετάλλαξη του κορονοϊού από την Αφρική

Επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι έχουν εντοπίσει μια νέα παραλλαγή του κορονοϊού, η οποία προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς φέρει «εξαιρετικά υψηλό αριθμό» μεταλλάξεων, όπως γράφει ο Guardian.

H μετάλλαξη με την τεχνική ονομασία B.1.1.529, έχει 32 μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη-ακίδα, η οποία αποτελεί και τον στόχο όλων των εμβολίων που έχουν λάβει άδεια χορήγησης.

Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί με γενετική ανάλυση 10 περιστατικά, τρία στη Μποτσουάνα, όπου αρχικά αναφέρθηκε το νέο στέλεχος, έξι στη Νότια Αφρική και ένα στο Χονγκ Κονγκ (σε ταξιδιώτη που επέστρεφε από τη Νότια Αφρική).

«Ο απίστευτα μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη ακίδα υποδηλώνει ότι η παραλλαγή αυτή μπορεί να αποτελεί πηγή πραγματικής ανησυχίας, γι’ αυτό πρέπει να παρακολουθείται πάρα πολύ στενά, λόγω του τρομερού προφίλ της πρωτεΐνης ακίδας της», σχολίασε ο δρ Τομ Πίκοκ, ιολόγος στο Imperial College του Λονδίνου. Πρόσθεσε, πάντως, ότι μπορεί να αποδειχθεί τελικά ότι δεν είναι πολύ μεταδοτική.

Από την πλευρά του ο καθηγητής κλινικής μικροβιολογίας Ραβί Γκούπτα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ανέφερε ότι το εργαστήριο του αποκάλυψε ότι δύο από τις μεταλλάξεις φαίνεται αφενός να αυξάνουν τη δυνατότητα του ιού να μολύνει και αφετέρου να μειώνουν τη δυνατότητα να αναγνωριστεί από τα αντισώματα. «Πράγματι δείχνει να προκαλεί ανησυχία με βάση τις μεταλλάξεις που έχει», τόνισε.

Τα πρώτα κρούσματα της παραλλαγής έγιναν αντιληπτά στην Μποτσουάνα στις 11 Νοεμβρίου και τρεις μέρες μετά, εντοπίστηκαν στη Νότια Αφρική. Παράλληλα στις 13 Νοεμβρίου η παραλλαγή βρέθηκε σε 36χρονο στο Χονγκ Κονγκ, ο οποίος είχε επιστρέψει από ταξίδι στη Νότια Αφρική.

Ο καθηγητής υπολογιστικής βιολογίας Φρανσουά Μπαλού, διευθυντής του Ινστιτούτου Γενετικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), εκτίμησε ότι ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων στην ίδια παραλλαγή, πιθανώς συσσωρεύτηκε μονομιάς στη διάρκεια μιας χρόνιας λοίμωξης σε κάποιον ασθενή με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, πιθανώς κάποιον άνθρωπο με HIV/AIDS που δεν λάμβανε θεραπεία.

Πρόσθεσε πάντως, ότι «είναι δύσκολο να προβλεφθεί σε αυτό το στάδιο πόσο μεταδοτική είναι. Προς το παρόν θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και να αναλύεται, όμως δεν υπάρχει λόγος υπερβολικής ανησυχίας, εκτός κι αν αρχίσει να αυξάνεται πολύ σε συχνότητα στο άμεσο μέλλον».

Προς το παρόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ταξινομήσει το B.1.1.529 ως στέλεχος υπό επιτήρηση (variant under monitoring), η οποία είναι χαμηλότερου κινδύνου από τα στελέχη ενδιαφέροντος (variants of interest), και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (variants of concern). Στην τελευταία ομάδα ανήκει το στέλεχος Δέλτα.

