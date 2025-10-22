«Καμπανάκι» από το Ευρωκοινοβούλιο για τη δημοκρατία στη Σερβία

Σε μια από τις πιο αυστηρές τοποθετήσεις του απέναντι στη Σερβία τα τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που καταδικάζει τη βία, τον εκφοβισμό και τις παραβιάσεις των δημοκρατικών αρχών από την κυβέρνηση του Βελιγραδίου.

Με ευρεία πλειοψηφία, 457 ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ και 103 κατά, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ότι η πορεία της χώρας προς την ΕΕ περνά μέσα από την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, τον σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών και τη διασφάλιση ελεύθερων εκλογών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει ρητά το δικαίωμα των Σέρβων πολιτών και φοιτητών σε ειρηνικές διαδηλώσεις, με τις οποίες ζητούν υπευθυνότητα και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Την ίδια στιγμή, εκφράζει ανησυχία για τη χρήση υπέρμετρης αστυνομικής βίας κατά διαδηλωτών και για τις αναφορές περί «ηχητικού κανονιού» στη φοιτητική κινητοποίηση της 15ης Μαρτίου.

Το ψήφισμα κάνει λόγο για ανησυχητικά φαινόμενα καταστολής, παρακολουθήσεων ιδιωτικών συνομιλιών από τις υπηρεσίες ασφαλείας και προσπάθειες εκφοβισμού πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δράση των ειδικών δυνάμεων, με χαρακτηριστική την περίπτωση μέλους της επίλεκτης μονάδας «Kobra» που φέρεται να άνοιξε πυρ για να απωθήσει διαδηλωτές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει το κύμα κρατικής βίας, τις αδιάκριτες συλλήψεις, αλλά και τις εκστρατείες δυσφήμισης ειρηνικών πολιτών και ακτιβιστών μέσω φιλοκυβερνητικών ΜΜΕ.

Η σερβική ηγεσία θεωρείται πολιτικά υπεύθυνη για την κλιμάκωση της έντασης, την αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών και την υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, αναφέρει ανταπόκριση του Ν. Πέλπα από το Βελιγράδι για το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το ψήφισμα επισημαίνει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διερεύνηση της κατάρρευσης του στεγάστρου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ και καταδικάζει τις θεωρίες συνωμοσίας που διακινούν κρατικοί αξιωματούχοι, αποδίδοντας το περιστατικό σε δολιοφθορά ή τρομοκρατική ενέργεια. Παράλληλα, εκφράζεται λύπη για τις εκστρατείες δυσφήμισης κατά δικαστών και εισαγγελέων που υπερασπίζονται το κράτος δικαίου.

Το ΕΚ καταδικάζει επίσης τις διώξεις και τα αντίποινα εις βάρος εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών που εξέφρασαν δημόσια τη στήριξή τους στους διαδηλωτές. Στο κείμενο γίνεται λόγος για απολύσεις, περικοπές μισθών, αναστολή χρηματοδότησης πανεπιστημίων και παρουσία της αστυνομίας σε σχολές, μέτρα που χαρακτηρίζονται «αντίθετα στις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας».

Παράλληλα, το ψήφισμα στηλιτεύει τη στάση της Σερβίας στην εξωτερική πολιτική, επισημαίνοντας ότι παραμένει η μόνη υποψήφια προς ένταξη χώρα που δεν έχει υιοθετήσει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επιπλέον ανησυχία για την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στη Σερβία μέσω επενδύσεων σε έργα υποδομής, τα οποία συχνά συνοδεύονται από ελλείψεις στη διαφάνεια και παραβίαση περιβαλλοντικών κανόνων.

Αναφέρεται μάλιστα ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία εξετάζει την πιθανή κακοδιαχείριση κονδυλίων στο έργο εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής γραμμής προς την Ουγγαρία, μέρος του οποίου ήταν και η ανακαίνιση του σταθμού στο Νόβι Σαντ.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τις σερβικές Αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις του ΟΑΣΕ και του ODIHR για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, να ενισχύσουν τη διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών και να προστατεύσουν την ελευθερία του Τύπου.

Προειδοποιεί δε ότι, εάν επιβεβαιωθεί πως η κυβέρνηση παρεμβαίνει για να περιορίσει τη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού N1, μέσω διαπραγματεύσεων με τους ιδιοκτήτες της United Media, αυτό θα θεωρηθεί σοβαρή επίθεση στον ήδη εύθραυστο πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης στη Σερβία.

