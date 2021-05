Ηχηρό «νάιν» από την Μέρκελ στην άρση πατέντας εμβολίων

Κατά της άρσης των πατεντών των εμβολίων της Covid-19 τάσσεται η Ανγκελα Μέρκελ.

Η γερμανίδα καγκελάριος μέσω εκπροσώπου της ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο της άρσης θα δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές στην παραγωγή των εμβολίων και ως εκ τούτου δεν προκρίνεται από τη γερμανική πλευρά.

THIS JUST IN: Germany’s Angela Merkel OPPOSES the waiver of vaccine intellectual property protections at the WTO.

Says it would create “severe complications” for the production of vaccines, according to German government spokeswoman.https://t.co/3S7gFCYoD3 pic.twitter.com/9WtRXnMdrV

