Ιωάννινα: Συνελήφθη πατέρας που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

Συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ένας 36χρονος με την κατηγορία της έκθεσης και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός 19χρονου.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, οι Αρχές ενημερώθηκαν από τη μητέρα του 14χρονου για τη μεταφορά του γιου της στο νοσοκομείο, καθώς, όπως της είπε, δεν ένιωθε καλά. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Από τα στοιχεία της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ., προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ, Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο πατέρας του ανηλίκου, ευρισκόμενος με τον ανήλικο γιο του και τον 19χρονο συγκατηγορούμενό του σε αυτοκίνητο, προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ουσία και στον ανήλικο γιο του.

Ο συλληφθείς πατέρας θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

