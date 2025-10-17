Ιταλία: Βομβιστική επίθεση εναντίον κορυφαίου δημοσιογράφου

Στόχος βομβιστικής επίθεσης έγινε ένας από τους κορυφαίους ιταλούς δημοσιογράφους, ο οποίος είναι γνωστός για τις έρευνές του κατά της διαφθοράς.

Σύμφωνα με τον Guardian αλλά και ιταλικά ΜΜΕ ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι, παρουσιαστής της εκπομπής Report, μιας ερευνητικής εκπομπής στη Rai, δήλωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 20 λεπτά αφότου επέστρεψε στο σπίτι του στο Campo Ascolano, κοντά στη Ρώμη. Η έκρηξη κατέστρεψε επίσης μερικώς το αυτοκίνητο της κόρης του Ρανούτσι. Κανείς δεν τραυματίστηκε από την επίθεση και η αστυνομία κατά του οργανωμένου εγκλήματος της Ρώμης έχει ξεκινήσει έρευνα.

Δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, τα οποία επικαλούνται καλά πληροφορημένες πηγές, αναφέρουν ότι η βόμβα – πιθανότατα κατασκευασμένη από πυροτεχνήματα – τοποθετήθηκε ανάμεσα σε δύο γλάστρες έξω από το σπίτι του Ρανούτσι. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η συσκευή δεν πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως, αλλά ενδεχομένως είχε αφεθεί με αναμμένο φυτίλι.

Σημειώνεται ότι ο δημοσιογράφος εδώ και αρκετά χρόνια έχει αστυνομική προστασία, λόγω των απειλών που δέχεται, ενώ αναφερόμενος στην επίθεση δήλωσε ότι άκουσε «μια τρομερή έκρηξη», προσθέτοντας ότι το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που θα μπορούσε να σκοτώσει έναν περαστικό.

Ακόμη ανέφερε ότι έχει δεχθεί τόσες πολλές απειλές που είναι δύσκολο να εντοπιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. «Υπάρχει μια ατελείωτη λίστα απειλών, διαφόρων ειδών, τις οποίες έχω αναφέρει πάντοτε στις δικαστικές αρχές και οι οποίες έχουν αναφερθεί και από την ομάδα ασφαλείας μου. Ομως, αυτό που συνέβη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και πολύ ανησυχητικό γιατί έγινε ακριβώς μπροστά στο σπίτι μου, όπου πέρυσι είχαν βρεθεί σφαίρες».

Πολιτικοί από όλο το πολιτικό φάσμα εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τον Ρανούτσι, του οποίου οι έρευνες έχουν συχνά στοχοποιήσει κυβερνητικούς υπουργούς. Εχει επικρίνει τη φερόμενη πολιτική παρέμβαση της ακροδεξιάς κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι στη Rai, ενώ αρκετά μέλη του συνασπισμού της έχουν μηνύσει την εκπομπή Report.

