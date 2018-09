Ιταλία: Από τα fake news στο τιμόνι της RAI

Ο Μαρτσέλο Φόα ως δημοσιογράφος συνέδεσε το όνομά του με ανυπόστατες ειδήσεις, κολοφώνας των οποίων υπήρξε η «πληροφορία» ότι η Χίλαρι Κλίντον συμμετείχε σε σατανικά δείπνα – αυτό τουλάχιστον αναφέρει επί λέξει ο βρετανικός Guardian.

Βεβαίως, τέτοια Χίλαρι δεν μπορούσε παρά να είχε εξυφάνει και ένα συνωμοτικό σχέδιο ανατροπής του Τραμπ – τι διάολο…

Η καριέρα του Φόα συνδέθηκε επίσης με την εφημερίδα «Il Giornale», ιδιοκτησίας Μπερλουσκόνι.

Ο Φόα θεωρείται ευρωσκεπτικιστής, ομοφοβικός, φιλορώσος και άτομο με περίεργες απόψεις για τον παιδικό εμβολιασμό (ότι μπορεί να προκαλέσει «κλονισμό» στα παιδιά). Δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία RT και Sputnik.

Η αρμόδια για την RAI κοινοβουλευτική επιτροπή της Ιταλίας ενέκρινε την περασμένη Τετάρτη διά ψηφοφορίας τον διορισμό του Φόα, με τη συναίνεση του κόμματος του Μπερλουσκόνι, της Φόρτσα Ιτάλια. Μάλιστα οι αρχικές επιφυλάξεις της που τελικά κάμφθηκαν έγιναν αφορμή για εικασίες περί παρασκηνιακών διαβουλεύσεων μεταξύ του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και του Ματέο Σαλβίνι σε σχέση με τις περιφερειακές εκλογές αλλά και με τις ευρωεκλογές. (Σημειωτέον ότι ο Μπερλουσκόνι κατέχει την ανταγωνιστική τής RAI εταιρεία Μέσων Mediaset.)

Ο 55χρονος Φόα δηλώνει πάντως ότι η RAI «θα προωθήσει έναν αυθεντικό πολιτικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό πλουραλισμό, σεβόμενη τους πάντες» και ότι η κυβερνητική προτίμηση στο πρόσωπό του είναι «επαγγελματική» και όχι «πολιτική».

«Δεν έχω υπηρετήσει ποτέ κανένα πολιτικό κόμμα ή δεν ζήτησα υποστήριξη για την καριέρα μου. Η εντολή σχετίζεται με την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, σκοπεύω να την τιμήσω στο όνομα των δημοσιογραφικών αξιών» διαβεβαίωσε τους πάντες ο Φόα.

Καθώς η ένωση των δημοσιογράφων στο κρατικό δίκτυο της Ιταλίας, η Usigrai, είχε καλέσει την επιτροπή να πραγματοποιήσει «εις βάθος αξιολόγηση ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητα του υποψηφίου», πιθανολογούνται παραιτήσεις δημοσιογράφων στη RAI σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον διορισμό του Φόα.

«Φοβούνται την απώλεια της ελευθερίας τους» είπε στον Guardian μία ανώνυμη δημοσιογραφική πηγή. «Ο Φόα κέρδισε την ψηφοφορία λόγω της συμφωνίας του Μπερλουσκόνι».

Το κρατικό ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA επιβεβαιώνει τον Guardian όσον αφορά τις ενστάσεις του δημοσιογραφικού υπαλληλικού προσωπικού της ιταλικής τηλεόρασης για το πρόσωπο του Φόα.

Το ΑNSA μνημονεύει επίσης τη «μεταμέλεια» του Φόα για κάποια τουίτ που είχε εξαποστείλει στο ιντερνετικό σύμπαν κατά του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζο Ματαρέλα, όταν ο τελευταίος είχε απορρίψει τον Πάολο Σαβόνα για τη θέση του υπουργού Οικονομίας.

O Φόα είχε γράψει τότε: «Λέγκα και 5 Αστέρια είναι αδύνατον να κυβερνήσουν επειδή οι ιδέες τους είναι απαγορευμένες. Βρείτε το κουράγιο να απαγορεύσετε και τα δύο αυτά κόμματα, να τα εξοβελίσετε από τη Βουλή και να ανακηρύξετε δικτατορία. Δεν θα ήταν απλούστερο;»

Per #Mattarella Lega e 5 stelle non possono governare perché le loro idee sull’Europa sono inammissibili.

E allora vada fino in fondo: abbia il coraggio di mettere fuorilegge i due partiti, li estrometta dal Parlamento.

E proclami la dittatura.

Non sarebbe più semplice?

— Marcello Foa (@MarcelloFoa) May 28, 2018