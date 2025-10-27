563
Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία – κατέρρευσαν κτίρια, αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την πόλη Σιντιργκί στην επαρχία Μπαλικεσίρ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) - Δεν υπάρχουν  αναφορές για θύματα ή τραυματίες, δήλωσε ο τούρκος υπουργός Υγείας

Protagon Team 27 Οκτωβρίου 2025, 22:09
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ: 27/10/2025, 23:47

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 22:48 της Δευτέρας (τοπική ώρα) στη δυτική Τουρκία και συγκεκριμένο στην πόλη Σιντιργκί της επαρχίας  Μπαλικεσίρ.

H δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 6 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και των γύρω επαρχιών, αλλά και σε νησιά του Αιγαίου.

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί που βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμού, δήλωσε ότι στην περιοχή έχουν καταρρεύσει κτίρια.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε στο CNN Türk ότι τρία κτίρια και ένα κατάστημα καταστράφηκαν.

Σύμφωνα με τον τούρκο υπουργό Υγείας, δεν υπάρχουν  αναφορές για θύματα ή τραυματίες. «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί αρνητικά γεγονότα στις μονάδες του υπουργείου μας. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από όλες τις καταστροφές», ανέφερε.

Οι τοπικές Αρχές και οι ομάδες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ ζητείται από τους πολίτες να παραμείνουν σε ανοιχτούς χώρους και να αποφεύγουν τα κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί ρωγμές.

«Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή Σιντιργκί του Μπελικεσίρ και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ιδίως η AFAD, διεξάγουν σχολαστικές έρευνες και ελέγχους στο πεδίο. Παρακολουθούμε επίσης στενά την κατάσταση», ανέφερε σε δήλωσή του ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης AFAD, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ και το Κοτζαέλι, , τη Μανίσα, το Ουσάκ, το Αϊδίνι.  Ακολούθησαν μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο 4,2 Ρίχτερ, ενώ δεκάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους.

Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλά νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα σε Σάμο, Χίο και Μυτιλήνη.

«Το επίκεντρο φαίνεται ότι βρίσκεται στο Μπαλικεσίρ, στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά. Είχαμε πριν από δυο μήνες σεισμό στο ίδιο σημείο», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Ευθύμιος Λέκκας. Οπως εξήγησε η δόνηση έρχεται από το ίδιο σύμπλεγμα ρηγμάτων και δεν είναι στο ρήγμα της Ανατολίας.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας για την Ελλάδα, ενώ μένει να φανεί αν έχουν προκληθεί ζημιές με δεδομένο ότι ο σεισμός είναι επιφανειακός, αφού το εστιακό βάθος είναι μικρότερο των δέκα χιλιομέτρων.

