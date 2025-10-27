Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία και έγινε αισθητός σε νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η δόνηση είχε εστιακό βάθος περίπου 6 χιλιομέτρων και έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές, περιλαμβανομένης της Κωνσταντινούπολης και των γύρω επαρχιών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι τοπικές Αρχές και οι ομάδες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ ζητείται από τους πολίτες να παραμείνουν σε ανοιχτούς χώρους και να αποφεύγουν τα κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί ρωγμές.

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde #deprem oldu. Çevre illerden de hissedilen depreme dair ayrıntılar TRT Haber’de. https://t.co/x3zdh3f1sP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2025

Ο σεισμός που αρχικά καταγράφηκε στα 6,1 Ρίχτερ σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης AFAD, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Προύσα, το Τεκίρνταγκ, το Μπαλικεσίρ και το Κοτζαέλι. Λίγα λεπτά αργότερα έγινε και μετασεισμός 3,8 Ρίχτερ.

Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλά νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα σε Σάμο, Χίο και Μυτιλήνη.

«Το επίκεντρο φαίνεται ότι βρίσκεται στο Μπαλικεσίρ, στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά. Είχαμε πριν από δυο μήνες σεισμό στο ίδιο σημείο», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Ευθύμιος Λέκκας.

