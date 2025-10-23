Ισχυρή νεροποντή «βούλιαξε» το Μεσολόγγι – κλειστά σχολεία την Παρασκευή

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το απόγευμα της Πέμπτης το Μεσολόγγι και τις γύρω περιοχές, με δεκάδες πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα, αποκλεισμένους δρόμους και σημαντικές ζημιές σε υποδομές.

Σύμφωνα με ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από δέκα κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις στο Μεσολόγγι, το Αιτωλικό και το Νεοχώρι, ενώ τα μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν αδιάκοπα για την απορροή των νερών που έχουν μετατρέψει πολλούς δρόμους σε ποτάμια. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή, προκειμένου να παρέμβουν όπου παραστεί ανάγκη.

Μεσολόγγι: Πυροσβέστης διασώζει στους ώμους του παιδάκι από πλημμυρισμένο σπίτι

Η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς αρκετά σημεία εντός του αστικού ιστού έχουν αποκλειστεί από την Τροχαία. Ο Δήμος Μεσολογγίου απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε ασφαλή σημεία μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας και των προβλημάτων που έχουν προκύψει, με απόφαση του δημάρχου Μεσολογγίου όλα τα σχολεία της πόλης θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.

#Μεσολογγι πλημμυρίσει!!!!

Σίγουρα στα ισόγεια σπίτια εχει μπει το νερο!!!

112 δεν εστειλε τπτ pic.twitter.com/F5jpHekSGG — MariaMagdalena (@mesologgitissa) October 23, 2025

Η απόφαση αφορά τις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ, το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και τη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι δημοτικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ώρες, ενώ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νέων πλημμυρών σε χαμηλά σημεία της πόλης.

