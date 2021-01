Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Μαδρίτης

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε πολυκατοικία στην οδό Τολέδο στο κέντρο της Μαδρίτης.

Οι τρεις επάνω όροφοι του κτιρίου έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, όπως φαίνεται από τις εικόνες, ενώ δεν είναι ακριβή μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης, αν και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαρροή αερίου.

Άγνωστο παραμένει επίσης εάν υπάρχουν θύματα από την έκρηξη.

BREAK: Significant explosion in Madrid

Appears several floors of building destroyed

Cause not yet known pic.twitter.com/XmzuQIRYzX

— Darren McCaffrey (@DarrenEuronews) January 20, 2021