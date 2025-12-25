169
Ισχυρή έκρηξη σε τράπεζα στον Εύοσμο Θεσαλονίκης

Σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων και προκάλεσε ζημιές σε έξι αυτοκίνητα και τρεις πολυκατοικίες. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος

Protagon Team Protagon Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 11:01
Εκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα, ανήμερα των Χριστουγέννων, σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το υποκατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου με Σαλαμίνος.

Η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια που ακούστηκε σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου.

Μέλη της Σήμανσης ερευνούν το σημείο της έκρηξης – ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/Intime

Από την έκρηξη δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε περισσότερα από έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα και στις εισόδους τριών πολυκατοικιών, όπου έσπασαν τζάμια και έπεσαν σοβάδες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ζημιές υπέστησαν τρεις πολυκατοικίες στην περιοχή – ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/Intime

Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για να διακριβώσουν πότε και πώς οι δράστες τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και ποιος ήταν ο ακριβής στόχος της επίθεσης.

Εκτεταμένες ζημιές στα γύρω κτίρια και αυτοκίνητα – ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/Intime

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νεότερα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

