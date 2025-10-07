Ισχυρή έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (07.10) σε γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη έπληξε την ντισκοτέκ «Jacky Ο», πολύ κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη και στο μεγάλο αστικό πρότζεκτ του «The Ilisian», της ανάπλασης του ιστορικού ξενοδοχείου «Hilton».

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας ενώ μετέβη και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών).

Το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό και δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ άρχισε έλεγχος για να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης, από την οποία δεν υπήρξε φωτιά. Υπήρξαν μόνο υλικές ζημίες στην επιχείρηση και σε σταθμευμένα οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νυχτερινό κέντρο βρίσκεται ανάμεσα σε ξενοδοχείο, το «Ilisia Hotel Athens» και σε ένα εστιατόριο.

