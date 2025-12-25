Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Χειμώνας από την Παρασκευή

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες ήταν το σκηνικό του καιρού ανήμερα των Χριστουγέννων σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως έως τις πρώτες πρωινές ώρες σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Στην κεντρική Μακεδονία τα έντονα φαινόμενα αναμένονταν να διαρκέσουν έως το μεσημέρι, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα συνεχίζονταν μέχρι το απόγευμα.

Ωστόσο, από την Παρασκευή και μετά αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με την επικράτηση ισχυρών βοριάδων έως 7 μποφόρ, πτώση της θερμοκρασίας και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, οι οποίες θα διατηρηθούν έως την Πρωτοχρονιά, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων και χιονοπτώσεων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, περιορίζοντας τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθώντας τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι έντονες καταιγίδες και οι ισχυρές βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, γι’ αυτό η τήρηση των μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη.

Ο καιρός ανήμερα των Χριστουγέννων

Σποραδικές καταιγίδες και βροχές προβλέπονται σήμερα κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα συνεχιστούν έως το απόγευμα και κατά τόπους θα είναι ισχυρά.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (Καρδίτσα, Τρίκαλα), τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Φωκίδα) και τη δυτική Πελοπόννησο, οι βροχές και οι καταιγίδες πιθανώς θα είναι ισχυρές έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.

Οι άνεμοι στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 10 έως 13°C, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο από 16 έως 17°C, στην ανατολική νησιωτική χώρα από 18 έως 19°C και στην Κρήτη γύρω στους 20°C.

Ο καιρός την Παρασκευή

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και το πρωί κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα έχουν σταματήσει. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός το Σάββατο

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην ανατολική χώρα όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6, ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

