Ιστορική στιγμή: Οι χώρες της Βαλτικής αποσυνδέονται από το ρωσικό ρεύμα

Η Λετονία, η Εσθονία και η Λιθουανία τερματίζουν 35 χρόνια εξάρτησης από το ρωσικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας Brell και εντάσσονται σε ένα ευρωπαϊκό περιφερειακό δίκτυο, όπως είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Οι τρεις χώρες της Βαλτικής αποσυνέδεσαν το Σάββατο τα συστήματά από το δίκτυο της Ρωσίας, και, αφού ολοκληρώσουν και τις τελευταίες δοκιμές, θα συγχρονιστούν με το δίκτυο της ΕΕ στις 14:00 ώρα Ελλάδος την Κυριακή.

«Πετύχαμε τον στόχο για τον οποίο αγωνιζόμασταν τόσο καιρό. Τώρα εμείς έχουμε τον έλεγχο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ενέργειας της Λιθουανίας Ζιγκιμάντας Βαϊτσιούνας.

Η διαδικασία ένταξης των τριών χωρών της Βαλτικής στο ευρωπαϊκό σύστημα ξεκίνησε πριν από χρόνια και κατέστη επείγουσα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, που είναι μέλη της ΕΕ και του NATO από το 2004, ήταν συνδεδεμένες στο ρωσικό δίκτυο από την εποχή της σοβιετικής ένωσης.

«Εξαλείψαμε κάθε θεωρητική πιθανότητα η Ρωσία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο του ενεργειακού δικτύου ως όπλο», πρόσθεσε ο λιθουανός υπουργός Ενέργειας.

«Αυτήν τη στιγμή την περιμέναμε καιρό», συμπλήρωσε αφού επικοινώνησε με τους ομολόγους του της Εσθονίας και της Λετονίας.

«Το ενεργειακό σύστημα των κρατών της Βαλτικής βρίσκεται επιτέλους στα χέρια μας. Εμείς ελέγχουμε την κατάσταση».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, εξέφρασε την ικανοποίησή της, χαιρετίζοντας «μια νίκη για την ελευθερία και την ενότητα στην ΕΕ», σε ανάρτησή της στο X.

Lithuania, Latvia, and Estonia will permanently disconnect from Russia’s power grid tomorrow.

Russia can no longer use energy as a tool of blackmail.

This is a victory for freedom and European unity.

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 7, 2025