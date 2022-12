Ιστορική απόφαση της Βουλής: Ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών προστατεύεται σε όλες τις ΗΠΑ

Το νομοσχέδιο που διασφαλίζει την αναγνώριση, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, των γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, εγκρίθηκε και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ την Πέμπτη 8 Δεκεμβίριου, έπειτα από την υπερψήφισή του από τη Γερουσία, τον περασμένο μήνα, σύμφωνα και με τη δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπαίντεν ότι ο νόμος θα ψηφιστεί χωρίς καθυστέρηση.

Η προώθηση του Νόμου περί Σεβασμού του Γάμου (Respect for Marriage Act) θεωρήθηκε αναγκαία μετά τους φόβους που εκφράστηκαν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα αναθεωρούσε προηγούμενη απόφασή του για το θέμα αυτό, όπως έκανε τον Ιούνιο και για τις αμβλώσεις.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, όπου επικρατούν οι συντηρητικοί δικαστές, φαινόταν άλλωστε ότι ετοιμάζεται να δικαιώσει ορισμένες επιχειρήσεις που αρνούνται να εξυπηρετήσουν ζευγάρια του ίδιου φύλου, επικαλούμενο την ελευθερία της έκφρασης. Μια απόφαση για το θέμα αυτό ενδέχεται να ανακοινωθεί το καλοκαίρι, ανέφεραν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Το νομοσχέδιο είχε τη στήριξη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, αλλά και αρκετών θρησκευτικών οργανώσεων και ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων ήταν και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, μολονότι πολλοί Αμερικανοί συντηρητικοί αντιτίθενται ακόμη στους γάμους μεταξύ ομοφυλοφίλων επειδή, όπως λένε, αντίκεινται στις βιβλικές γραφές.

Πάντως μεγάλη πλειονότητα των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένων και των Ρεπουμπλικάνων, στηρίζει αυτούς τους γάμους, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ, πεικαλούμενο τηλεγραφήματα των Reuters και AFP.

Ο νόμος που υιοθετήθηκε καταργεί παλαιότερες διατάξεις που ορίζουν τον γάμο ως ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μίας γυναίκας και απαγορεύει στους δημοσίους υπαλλήλους όλων των Πολιτειών να κάνουν διακρίσεις «λόγω του φύλου, της φυλής, της εθνικότητας ή της καταγωγής» του ζευγαριού.

Υπέρ ψήφισαν όλοι οι Δημοκρατικοί βουλευτές και 39 Ρεπουμπλικάνοι. 169 Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές τον καταψήφισαν. «Πιστεύω ότι είναι ο λάθος δρόμος», είπε ο βουλευτής Τζιμ Τζόρνταν, που πρόσκειται στον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι, η οποία θα παραδώσει την έδρα της τον επόμενο μήνα, εξέφρασε τη χαρά της επειδή «ένας από τους τελευταίους νόμους» που θα υπογράψει με την ιδιότητα της προέδρου προστατεύει αυτές τις ενώσεις.

Λίγα λεπτά προτού ξεκινήσει η ψηφοφορία, η Πελόζι απέτισε φόρο τιμής στον Χάρβεϊ Μιλ, τον πρώτο δημοτικό σύμβουλο της Καλιφόρνιας που δήλωνε ανοιχτά ότι ήταν ομοφυλόφιλος και δολοφονήθηκε το 1978. «Κάποια ημέρα, είπε στους υποστηρικτές του: γεύτηκα την ελευθερία, δεν θα κάνω πίσω», είπε. «Σήμερα, η Βουλή στέκει με υπερηφάνεια στο πλευρό των δυνάμεων της ελευθερίας, κατά της επιστροφής στο παρελθόν», πρόσθεσε.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 8, 2022