Ιστορική απόφαση της ΕΕ: Δύναμη ταχείας επέμβασης με 5.000 στρατιώτες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει γίνει καταλύτης για να «τρέξουν» στην ΕΕ διαδικασίες που χρόνιζαν και να την μετατρέψουν και σε αμυντική ένωση, όπως φαίνεται από την έγκριση της «Στρατηγικής Πυξίδας».

Τη Δευτέρα οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας υιοθέτησαν το κείμενο της «Πυξίδας», το οποίο τονίζει μεταξύ άλλων ότι στόχος είναι να ενισχυθεί η πολιτική ασφάλειας και άμυνας μέχρι το 2030.

Το τελικό κείμενο της «Στρατηγικής Πυξίδας» αποτελεί προϊόν συμφωνίας έπειτα από πολύμηνες και επίπονες διαπραγματεύσεις, οι οποίες επηρεάστηκαν από τις εξελίξεις στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή. Στο κείμενο γίνονται ακόμη σαφείς αναφορές σε θεμελιώδεις αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς και ρητές αναφορές σε προκλητικές μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας.

Το 47 σελίδων κείμενο αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να έχει τα μέσα για να διασφαλίζει τόσο τα συμφέροντά της όσο και να προστατεύει τους πολίτες της, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας με τους εταίρους, όπως το ΝΑΤΟ.

Η ΕΕ, όπως αποφασίστηκε, θα δημιουργήσει δύναμη ταχείας επέμβασης ως και 5.000 ανδρών, ανανεώνοντας τον στρατιωτικό βραχίονα που υπήρχε –αλλά μόνο στα χαρτιά- από το 2007. Η δύναμη, που ως τώρα είχε δύο μονάδες των 1.500 στρατιωτών, θα πρέπει να καταστεί επιχειρησιακή από το 2025.

Ηδη, όπως σημειώνει η Deutsche Welle, η Γερμανία, δια της υπουργού Αμυνας Κριστίνα Λάμπρεχτ, δηλώνει πρόθυμη να συνεισφέρει για τον «πυρήνα της μονάδας».

European Union just approved Strategic compass, it gives necessary toolbox for EU to become a real geopolitical defense and security player together with NATO. It’s only beginning of the journey. Much will depend on how successfully we support Ukraine against Russia’s aggression

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 21, 2022