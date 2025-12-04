-
Βαρουφάκης για τη βραδιά Τσίπρα στο «Παλλάς»: Ηταν σαν οντισιόν με τον ίδιο διαλυμένο θίασο
Πολλοί ήταν εκείνοι οι πρώην σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα, πρώην προέδρου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν συγγραφέα, που πήγαν στο «Παλλάς» την Τετάρτη, για να υποστούν τελικά τον δημόσιο εξευτελισμό τους –το δέχτηκαν με χαμόγελο, πάντως– ακούγοντας τον ομιλητή της εκδήλωσης να τους περιγράφει ως άχρηστους και ανίκανους. Κάποιοι, σαν τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη και τον Παύλο Πολάκη, δεν πήγαν και γλίτωσαν, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είδαν και τον Νάσο Ηλιόπουλο γύρω στις 6.30 μ.μ. να απομακρύνεται προς την πλ. Συντάγματος, αν και μπορεί να επέστρεψε μετανιωμένος.
Τέλος, πάντων, υπήρξαν και κάποιοι ακόμα παλαιότεροι σύντροφοι του συγγραφέα της «Ιθάκης» που δεν υπήρχε περίπτωση να πάνε και έπειτα σχολίασαν τα όσα μεταδόθηκαν από το «Παλλάς». Ενας από αυτούς ήταν ο Γιάνης Βαρουφάκης, επικεφαλής του ΜέΡΑ25.
Ο κ. Βαρουφάκης εμφανίστηκε τη νύχτα της Τετάρτης στο Kontra, στην εκπομπή «Kontra 24» (Λουκία Γκάτσου) και έκανε λόγο για «οντισιόν» και «διαλυμένο θίασο».
«Από το 2015 που έκανε κουρελόχαρτο τη δημοκρατική εντολή για να προσχωρήσει στην ολιγαρχία και την Τρόικα, υπάρχει μια σταθερότητα (στον Τσίπρα), είναι υπερήφανος για αυτό που έκανε. Από τότε έχει γράψει και 750 σελίδες ερωτική επιστολή στην ολιγαρχία, τώρα έκανε και οντισιόν στο “Παλλάς” για να του δώσουν ξανά τον ρόλο ενός εκ των δύο δελφίνων της εξουσίας εκ μέρους της ολιγαρχίας», είπε αρχικά o κ. Βαρουφάκης.
«Ηταν μια θεατρική σκηνή με το ίδιο συνάφι από κάτω. Εμαθα ότι ήταν όλος ο θίασος που διέλυσε ο Τσίπρας. Ο Φάμελλος, η Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης… Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί τον διέλυσε τον θίασο; Για να τον αναστήσει λειψό;», διερωτήθηκε στη συνέχεια ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος, για όσους δεν θυμούνται, ήταν ο υπουργός Οικονομικών του κ. Τσίπρα στην πρώτη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Κασσελάκης: Πόσο λίγο αυτοσεβασμό πρέπει να έχουν ο Χαρίτσης και ο Φάμελλος για να καταλήξουν στη γαλαρία του «Παλλάς»
Ενας άλλος που σχολίασε τη φιέστα του Αλέξη Τσίπρα, πρώην προέδρου και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν συγγραφέα, στο «Παλλάς», ήταν ο Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.
Ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί, το 2023, διάδοχος του κ. Τσίπρα στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έπειτα, τον Νοέμβριο του 2024, εκδιώχθηκε από το κόμμα σε εκείνο το συνέδριο-παρωδία που έμεινε στην Ιστορία ως «συνέδριο του μπουζουξίδικου», εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «Στο Kέντρο» (Γιώργος Κουβαράς).
«Παρακολούθησα την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στα τελευταία 15 λεπτά, καθώς ερχόμουν προς το στούντιο. Κάποια στιγμή τον άκουσα να λέει για “σοκ δημοκρατίας”, εγώ έσκασα στα γέλια γιατί λέω, το να λένε για δημοκρατία, αυτοί που απέκλεισαν τη δημοκρατία, πώς είναι δυνατόν;», σχολίασε, παραπέμποντας στον αντιδημοκρατικό τρόπο με τον οποίο, κατ’ αυτόν, έγινε η απομάκρυνσή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
«Σίγουρα χιλιάδες σύνεδροι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ υπέστησαν το σοκ αντιδημοκρατικότητας», επέμεινε, για να συμπληρώσει: «Εγώ είμαι εντάξει. Δεν μπήκα στην πολιτική ούτε για να γίνω ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ούτε αρχηγός κόμματος, για να προσφέρω μπήκα. Εδώ βρίσκομαι. Μακάρι να υπάρχουν άλλοι νέοι, τριαντάρηδες, άφθαρτοι, που έχουν δουλέψει στη ζωή τους, καταλαβαίνουν τα οικονομικά και πώς λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία. Ας έρθουν να μπουν μπροστά στην αρένα. Εκεί παίζεται η μπάλα», τόνισε.
Και συνέχισε: «Άκουσα επίσης ότι “εμείς πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που απαιτούμε ή να είμαστε εμείς η αλλαγή”. Αλλαγή εγώ δεν είδα εκεί μέσα. Είδα λίγο από το κινητό την εικόνα, μου φάνηκε σαν την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε, «ήταν όλο το παλιακό κομμάτι».
Και συνέχισε: «δεν κατηγορώ κάποιον ο οποίος τυχαίνει να έχει μια πορεία σε ένα κόμμα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και έχουν πολιτευτεί, έχουν υπάρξει στελέχη, αλλά μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Το πιο λυπηρό απ’ όλα ήταν να βλέπεις δύο ανθρώπους που είχαν την ευκαιρία να διαπρέψουν υπό την ηγεσία μου, τον Αλέξη Χαρίτση και το Σωκράτη Φάμελλο, να τους έχει ξεπετάξει πάνω στη γαλαρία, χωρίς κανέναν αυτοσεβασμό, ενώ τους “θάβει” στην ουσία στο βιβλίο του, ότι αυτοί φταίνε (…). Πόσο λίγο αυτοσεβασμό πρέπει να έχεις για να καταλήξεις εκεί; Δηλαδή να πας να παρακαλάς για μια μελλοντική έδρα, υπό ένα νέο σχήμα, όταν υποτίθεται ότι εκπροσωπείς μέλη, ψηφοφόρους. Πώς είναι αυτό δημοκρατία;».
Για το αν έχει μετανιώσει για τη σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασσελάκης τόνισε πως: «είμαι μεγάλο παιδί. Το αν έχω μετανιώσει ή όχι δεν αφορά τον ελληνικό λαό ούτε λύνει οποιοδήποτε πρόβλημα του ελληνικού λαού».
