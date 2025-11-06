Σε άλλα νέα, να πούμε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε συνέντευξη στο Mega και αυτό που έμεινε είναι αν θα διαβάσει ή όχι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, για το οποίο το marketing και η προώθησή του έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο: κάθε μέρα μαθαίνουμε και κάτι καινούργιο, ώστε να αυξηθεί η προσμονή και –όπως ελπίζουν οι εκδότες και ο συγγραφέας– οι πωλήσεις.

Μίλησε, βέβαια, ο κ. Κασσελάκης, σε αυτή τη συνέντευξή του στην εκπομπή «Κοινωνία, ώρα Mega», για τα θέματα της επικαιρότητας.

Για τα ΕΛΤΑ υπενθύμισε πως «στην Αμερική τα ταχυδρομεία είναι ζημιογόνα. Είναι μια υπηρεσία που θεωρείται δημόσιο αγαθό και χρηματοδοτείται γι’ αυτό» και τόνισε πως «τα ΕΛΤΑ είναι μία μορφή δημοκρατίας».

Για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια σχολίασε: «Οποιος αφοπλίσει την Κρήτη θεωρώ θα έχει θετικό αντίκτυπο. Είναι ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό δεν είναι παράδοση, είναι σήψη. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που οι περισσότερες γυναίκες με έχουν προσεγγίσει για ζητήματα έμφυλης βίας. Δεν είναι “ματσό” για μένα αυτό, είναι μία αηδία, είναι παράνομο, ανήθικο και πρέπει να το ξεριζώσουμε».

Αλλά οι περισσότεροι περίμεναν τι θα πει για τον κ. Τσίπρα, τον οποίο διαδέχτηκε στην προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, το 2023, αλλά έκτοτε τον είδε να του πριονίζει την καρέκλα, έχοντάς του παραδώσει ένα κόμμα υπό διάλυση.

«Δεν θα αγοράσω το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Προσωπικά επικεντρώνομαι στο μέλλον, δεν έχω όρεξη να αναμοχλεύω ιστορίες από το 2015. Είναι τραυματικές εμπειρίες για ένα μεγάλο κομμάτι τη χώρας. Δεν νομίζω ότι γράφει πολλά για μένα ή αν γράφει και για μένα», είπε.

Και προειδοποίησε τον κ. Τσίπρα να μην του το στείλει «τιμής ένεκεν», διότι δεν θα το ανοίξει καν και θα το δωρίσει σε κάποιον.