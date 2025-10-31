Το θυμάστε το μήνυμα που λάβαμε όλοι μας στα κινητά μας τηλέφωνα, την περασμένη εβδομάδα, από το υπουργείο Μεταφορών; Που μας υπενθύμιζε ότι πέρυσι που είχαμε τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου είχαν σκοτωθεί 14 άνθρωποι σε τροχαία και πως τώρα, που έγινε ένα ωραιότατο τετραήμερο, «αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»;

Αυτό το μήνυμα που εισέβαλε κάπως απειλητικά στα τηλέφωνά μας, ίσως απέδωσε –είχαμε λιγότερα θύματα στην άσφαλτο εφέτος. Αλλά προκάλεσε ένα πρόβλημα στο υπουργείο Μεταφορών. To περιβόητο GDPR, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (βλέπε προσωπικών δεδομένων) που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση, και ίσως έχει κάποιες αντιρρήσεις για αυτά τα μηνύματα.

Οπως έγινε γνωστό, κατατέθηκαν ήδη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών οι δύο πρώτες ατομικές αγωγές αποζημίωσης από πολίτες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αποστολή του μηνύματος μέσω των παρόχων έγινε χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις επείγουσας ή απρόβλεπτης περίστασης. Στα δικόγραφα που κατατέθηκαν σημειώνεται πως η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την άμεση επικοινωνία με τους πολίτες μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας, μόνο κατόπιν συγκατάθεσης, ή μέσω του «112».

Ο αρμόδιος αν. υπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκη, υποβάθμισε πάντως το όλο ζήτημα: σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3, σχολίασε ότι οι αγωγές γίνονται διότι κάποιοι είδαν «μια ευκαιρία να βγάλουν λεφτά από αυτό, να βγάλουν 10.000 ευρώ που προβλέπει κάποιος νόμος, άσχετος» και ότι με χαρά θα υπερασπιστεί τη σχετική πρωτοβουλία του υπουργείου Μεταφορών στα δικαστήρια.

Μπορεί όντως να είναι έτσι, κάποιοι να θέλουν να βγάλουν λεφτά. Το πρόβλημα, όμως, είναι αν αρχίσουν αυτοί οι «κάποιοι» να πληθαίνουν. Και ότι αυτά τα λεφτά, αν επιδικαστούν διότι το GDPR δεν πολυαστειεύεται, δεν τα πληρώνει ο κ. Κυρανάκης από την τσέπη του, αλλά βγαίνουν από την τσέπη των φορολογουμένων.

Και η ιστορία έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον: σύμφωνα με τον «Μικροπολιτικό» των «Νέων», τις σχετικές αγωγές κατέθεσε το δικηγορικό γραφείο που είχε πάει στη Δικαιοσύνη και εκείνη την υπόθεση της διαρροής των email των αποδήμων ψηφοφόρων –μια υπόθεση που δεν είχε πάει καλά για το κυβερνών κόμμα.