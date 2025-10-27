-
Ο Κώστας Καραμανλής πήγε εκδρομή στην Ηπειρο και επισκέφτηκε τα μνημεία πεσόντων του '40
Οσοι περίμεναν ότι ο Κώστας Αλ. Καραμανλής, πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ, δεν θα εκμεταλλευόταν το άτυπο τετραήμερο για μια εξόρμηση στην εξοχή, πήραν την απάντησή τους. Οπως σημείωσε το epiruspost.gr, o κ. Καραμανλής βρίσκεται στο Δολό Ιωαννίων από το Σάββατο και είναι μάλιστα «άγνωστο» αν θα παραμείνει και για την 28η Οκτωβρίου.
Αυτό το τελευταίο είναι κρίσιμο, καθώς ο κ. Καραμανλής έχει προσκληθεί από τον Νίκο Δένδια στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πρόσοψης του κτιρίου του υπουργείου Αμυνας στις 29 Οκτωβρίου.
Ο κ. Καραμανλής είναι τακτικός στο Δολό τα τελευταία χρόνια –είχε πάει και το Πάσχα (βλέπε σχετική Βαβέλ, εδώ). Αυτή τη φορά, όμως, η εκδρομή του είχε και υψηλούς συμβολισμούς: Ο πρώην Πρωθυπουργός μετέβη και στη Βόρεια Ηπειρο και απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των πεσόντων Ελλήνων κατά το Έπος του ’40, στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα. Εκεί, διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στο αλβανικό μέτωπο πολέμησε και ο πατέρας του Αλέκος Καραμανλής.
Ο Αλέξης Χαρίτσης δικαιολόγησε την απουσία του από την κηδεία του Σαββόπουλου: Το θεώρησα πιο τίμιο από το να σταθώ στη Μητρόπολη δίπλα στον Αδωνη Γεωργιάδη
Πολλή συζήτηση έχει ήδη γίνει για την απουσία των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης (πλην της Ζωής Κωνσταντοπούλου) από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, το περασμένο Σάββατο στη Μητρόπολη Αθηνών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προτίμησε να ταξιδέψει στη Μπολόνια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, πήγε στην Κέρκυρα, ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εν αναμονή αρχηγός, πήρε τη φαμίλια και πήγε στη Νάπολη και ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έμεινε… σπίτι του.
Ο κ. Χαρίτσης ήταν και ο μόνος που τοποθετήθηκε για την απουσία του από την κηδεία. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «ακούει» την κριτική και σημείωσε:
«Την ώρα της κηδείας, επέλεξα να τον αποχαιρετήσω ακούγοντας σε λούπα την αριστουργηματική “Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη”.
Το θεώρησα πιο τίμιο από το να σταθώ στη Μητρόπολη δίπλα στον Αδωνη Γεωργιάδη και το μισό υπουργικό συμβούλιο και να ακούω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποχαιρετά τον “φίλο του τον Νιόνιο”.
Ακούω την κριτική και την καταλαβαίνω. Παραμένω αμφίθυμος. Αλλά σταθερά συγκινημένος».
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με φαράσι και στολή καθαρίστριας στον Αγνωστο Στρατιώτη
Οφείλει κανείς να αναγνωρίσει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ότι πολιτικά έκλεψε την παράσταση το Σαββατοκύριακο. Πρώτα φρόντισε να πάει στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου και ακολούθησε μάλιστα την πομπή ως το Α’ Νεκροταφείο –και ήταν έτσι η μόνη από την αντιπολίτευση που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Και έπειτα έκανε ένα από τα γνωστά της event, στον Αγνωστο Στρατιώτη, αναβαθμισμένο μάλιστα με ειδική στολή.
Το βράδυ της Κυριακής, η κυρία Κωνσταντοπούλου μετέβη στο Σύνταγμα, μαζί με τον Πάνο Ρούτσι και μέλη της ομάδας «Μέχρι Τέλους», και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού στο σημείο –μια έμμεση μομφή προς την επίμαχη κυβερνητική τροπολογία που πέρασε την περασμένη εβδομάδα. Διότι με αυτά και με τα άλλα, έτσι τα κατάφερε η κυβέρνηση και μετέτρεψε το μνημείο σε τσίρκο πολιτικού ακτιβισμού.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κυριευμένη ίσως από το πνεύμα του Halloween, ντύθηκε με στολή καθαρίστριας, πήρε σκούπα και φαράσι και άρχισε να καθαρίζει, ή να κάνει ότι καθαρίζει.