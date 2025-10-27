Οσοι περίμεναν ότι ο Κώστας Αλ. Καραμανλής, πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ, δεν θα εκμεταλλευόταν το άτυπο τετραήμερο για μια εξόρμηση στην εξοχή, πήραν την απάντησή τους. Οπως σημείωσε το epiruspost.gr, o κ. Καραμανλής βρίσκεται στο Δολό Ιωαννίων από το Σάββατο και είναι μάλιστα «άγνωστο» αν θα παραμείνει και για την 28η Οκτωβρίου.

Αυτό το τελευταίο είναι κρίσιμο, καθώς ο κ. Καραμανλής έχει προσκληθεί από τον Νίκο Δένδια στην εκδήλωση για τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πρόσοψης του κτιρίου του υπουργείου Αμυνας στις 29 Οκτωβρίου.

Ο κ. Καραμανλής είναι τακτικός στο Δολό τα τελευταία χρόνια –είχε πάει και το Πάσχα (βλέπε σχετική Βαβέλ, εδώ). Αυτή τη φορά, όμως, η εκδρομή του είχε και υψηλούς συμβολισμούς: Ο πρώην Πρωθυπουργός μετέβη και στη Βόρεια Ηπειρο και απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των πεσόντων Ελλήνων κατά το Έπος του ’40, στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα. Εκεί, διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στο αλβανικό μέτωπο πολέμησε και ο πατέρας του Αλέκος Καραμανλής.