Καιρό είχαν να καβγαδίσουν ο Αδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, με τον Παύλο Πολάκη, βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι μιλάμε για ένα από τα πιο κλασικά δίδυμα καβγατζήδων στην ελληνική πολιτική, σε βαθμό που να νομίζεις ότι κάπου, δεν μπορεί, το κάνουν και λίγο επίτηδες.

Η αντιπαράθεσή τους πήρε νέα ζωή την Παρασκευή, εγκαινιάζοντας τη σεζόν. Ολα ξεκίνησαν όταν, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κ. Γεωργιάδης προκάλεσε τον κ. Πολάκη να μην ξαναζητήσει αναβολή στη δικαστική τους διαμάχη και να εμφανιστεί στο δικαστήριο. Ακολούθησε ο διάλογος:

Αδωνις Γεωργιάδης: «Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε».

Παύλος Πολάκης: «Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι»…

Αδ.Γ.: «Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά».

Π.Π.: «Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις».

Αδ.Γ.: «Ε, τότε να τον αλλάξετε!»

Π.Π.: «Οχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω!»

Αδ.Γ.: «Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται!»

Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερος γύρος, με το επικέντρο να μετατοπίζεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ρόλο του Γιώργο Ξυλούρη, γνωστότερου με το καλλιτεχνικό του, «Φραπές».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στη Μερόπη Τζούφη, βουλεύτρια (κατά το συριζαϊκό λανγκάζ που της έμεινε) Ιωαννίνων της Νέας Αριστεράς, η οποία υποστήριξε ότι επί Γεωργιάδη εκτοξεύθηκαν οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, είπε:

«Προφανώς τα απόλυτα ποσά που δίνονται τώρα είναι μεγαλύτερα γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη. Ψήφισαν Μητσοτάκη έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι;».

Σε εκείνο το σημείο αντέδρασε ο κ. Πολάκης φωνάζοντας πως «πλουσιότερος έγινε μόνο ο Φραπές».

Αδ.Γ: «Ο Φραπές είναι Κρητικός. Εγώ είμαι Μακεδόνας».

Π.Π: «Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο Φραπές. Του Αυγενάκη!»

Αδ. Γ.: «Όχι μόνο. Και του Ανδρουλάκη… Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε; Να μας λέει ο βουλευτής Χανίων ότι δεν ξέρει για τις επιδοτήσεις; Πείστηκα τώρα»…

[απολαύστε υπεύθυνα]