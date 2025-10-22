Για να καταλάβουμε πόσο ωραία είναι η ατμόσφαιρα στη Νέα Δημοκρατία, αξίζει να δούμε πώς όταν ένα μέλος της κυβέρνησης εξυμνεί ακριβώς αυτή την ωραία οικογενειακή ατμόσφαιρα περιγράφει ακριβώς το αντίθετο.

Πρωταγωνιστής της ιστορίας μας ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, υφυπουργός Υγείας και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ –και σκηνικό της ιστορίας μας η περίπτωση του Νίκου Δένδια, του υπουργού Αμυνας, που έσπευσε να διαφοροποιηθεί από τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Βγήκε, που λέτε, ο κ. Βαρτζόπουλος το πρωί της Τετάρτης (22/10) στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom» και κλήθηκε, μεταξύ άλλων, να μιλήσει για τον κ. Δένδια.

«Για το ζήτημα που συζητείται εδώ και μία ημέρα, με τον κ. Δένδια, δεν είναι τίποτα άλλο από μια αυθυποβολή, μια προσπάθεια των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας να δημιουργήσουν θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Διαβάζουν δηλαδή τις επιθυμίες τους και όχι την πραγματικότητα», επέμεινε αρχικά ο κ. Βαρτζόπουλος, ο οποίος μάλιστα δικαιολόγησε την απουσία του υπουργού Αμυνας από τη συζήτηση στη Βουλή.

«Ο κ. Δένδιας είχε μια ορισμένη υποχρέωση την ώρα της συζήτησης στη Βουλή για το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη. Στη δήλωσή του δεν είπε τίποτα διαφορετικό από αυτά που είπε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός», πρόσθεσε.

Προσπερνώντας ότι ο κ. Δένδιας άφησε τη Βουλή για να πάει σε μια εκδήλωση του… ΓΕΣ, ο κ. Βαρτζόπουλος ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει κρίση στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας».

Αλλά μετά έστειλε το μήνυμά του, προς τον κ. Δένδια ή τον κ. Μητσοτάκη: «Ο βουλευτής έχει την άποψή του και μπορεί να την εκφράζει μέσα στο Κοινοβούλιο. Ο υπουργός διορίζεται. Όταν έχει άποψη την εκφράζει στο υπουργικό συμβούλιο και από κει και πέρα εκφράζεται ενιαία δια τις κυβερνήσεως. Δεν υπάρχουν διαφωνούντες υπουργοί. Οι υπουργοί όταν διαφωνούν παραιτούνται ή απολύονται»…

Τώρα, θα πείτε, και ποιος είναι ο κ. Βαρτζόπουλος και απαιτεί παραίτηση ή αποπομπή του κ. Δένδια; Ε, όχι και ποιος είναι!

Ο κ. Βαρτζόπουλος είναι από τους «σαμαρικούς» της ΚΟ της ΝΔ. Τόσο «σαμαρικός», που όταν κλήθηκε να μιλήσει για τον πρώην Πρωθυπουργό και νυν ανεξάρτητο βουλευτή Μεσσηνίας, είπε το εξής:

«Ο κ. Σαμαράς ήταν ο αρχηγός μας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με την παρουσία του στην ελληνική πολιτική σκηνή, στο μνημόνιο, έσωσε την πατρίδα και το έζησα από κοντά. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι εκτός κόμματος, για εμάς είναι μια μεγάλη στεναχώρια. Για όλους μας είναι μία μεγάλη στεναχώρια, αλλά το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όλοι μας ευχόμαστε η οικογένειά μας να είναι ξανά όλη μαζί και να έχει και τον κ. Σαμαρά».