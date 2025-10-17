-
Ο Κασσελάκης χαρακτηρίζει «πολιτικό κενό» τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και καλεί τον Τσίπρα σε debate
Μία ακόμα συνέντευξη –τις οποίες έχει πυκνώσει ιδιαίτερα τελευταία– έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος Κινήματος Δημοκρατίας, αυτή τη φορά στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Και σε αυτή τη συνέντευξη, είπε δυο τρία πράγματα ενδιαφέροντα.
Υποστήριξε, για παράδειγμα, ότι είναι πολύ πιθανό στις επόμενες εκλογές η ΝΔ να μην πάρει 25% και το μπόνους βουλευτών, άρα να διαμορφωθούν άλλοι συσχετισμοί και έπειτα θα δούμε ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον.
Είπε, επίσης, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «πολιτικά, πέρα από κάποια θεσμικά ζητήματα στα οποία έχει αναφερθεί, είναι ένα πολιτικό κενό, δεν γνωρίζουμε τίποτα για τις θέσεις της». Αυτό συνιστά μια μετατόπιση από τα περί συνεργασίας του ΚΙΔΗ με την Πλεύση Ελευθερίας που ανακοίνωνε ο ίδιος μόλις τον περασμένο Μάιο, πριν πέντε μήνες δηλαδή.
Και τρίτον, ο κ. Κασσελάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σε ντιμπέιτ.
«Ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει ρόλο καταλύτη για την ενότητα των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας. Θα ενώσει τη ΝΔ» σχολίασε αρχικά υποστηρίζοντας ότι «αντί να υπάρχουν νέα υλικά, συζητάμε για τα υλικά του παρελθόντος που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν».
«Μιας και ο κ. Τσίπρας απεκδύθηκε των προνομίων του και των κομματικών του παρωπίδων, ας αναλάβετε να οργανώσουμε έναν διάλογο ενώπιον των ακροατών σας, να μιλήσουμε ανοιχτά», ανέφερε στη συνέχεια.
Ερωτηθείς για το αν εννοεί να γίνει ντιμπέιτ Κασσελάκη – Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΚΙΔΗ απάντησε: «Με μεγάλη μου χαρά. Από τη στιγμή που πρόκειται για δύο πρώην προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, κι έχουν γίνει όσα έχουν γίνει και δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Ούτε το κόμμα του δεν μπορεί να εμπνεύσει. Συνεπώς, υπάρχουν δύο πρώην πρόεδροι, ο ένας που κέρδισε δημοκρατικά την ηγεσία του κόμματος που ο άλλος άφησε. Δεν έχει γίνει ούτε μια αυτοκριτική γιατί αυτό το κόμμα έφτασε από το 31% στο 17% και μετά ώς εδώ. Οποτε θέλει ο Αλέξης, με χαρά να μιλήσουμε, ιδανικά σε ένα αμφιθέατρο ή μια εκπομπή, όπου παρουσία κοινού θα απαντάμε σε ερωτήματα».
Ο Καμμένος σπεύδει να πατρονάρει την Καρυστιανού: «Η μόνη που κάνει αντιπολίτευση - Θα την ψήφιζα»
Για το πιο επιτυχημένο πολιτικό rebranding των τελευταίων ετών –ούτε στα όνειρά του, τέτοιο ο Αλέξης Τσίπρας που το χρυσοπληρώνει κιόλας– σας τα έχουμε ξαναπεί, είναι αυτό του Πάνου Καμμένου, ο οποίος ύστερα από το τέλος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και αφού δεν βρήκε την ψήφο του το 2019, έχει καταφέρει τώρα να εμφανίζεται ως ένας εύστοχος αναλυτής και κριτής των πάντων, ένας σεβάσμιος πρώην υπουργός Αμυνας, που μαδάει κάθε φορά μια μαργαρίτα για το αν θα μας κάνει τη χάρη να ξανασχοληθεί με την πολιτική.
Ως τέτοιος παρουσιάστηκε και το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή του Open «10 παντού». Και αφού σχολίασε το θέμα του Αγνωστου Στρατιώτη, προδικάζοντας μάλιστα ότι ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας δεν μπορεί να υπογράψει τη ρύθμιση που θα του φέρει η κυβέρνηση, σχολίασε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να είχε φτιάξει νέο κόμμα το 2019 και έκρινε ότι η μόνη που κάνει αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι η Μαρία Καρυστιανού.
Είπε για τον κ. Τσίπρα: «Θα έπρεπε να το κάνει αυτό από το 2019. Η κατάσταση ήταν τραγική, το τι τράβαγε τα ζήσαμε. Του έκαναν το βίο αβίωτο οι ακραίες φωνές. Υπήρξε υφυπουργός που ήθελε να δει τους Σαντινίστας… Καλά κάνει ο Τσίπρας, έπρεπε να το κάνει πιο νωρίς. Η εμμονή με τις Πρέσπες είναι λάθος. Με τον κ. Τσίπρα δεν θα πάω. Πρέπει να δώσει το στίγμα τι πρέπει να κάνει».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο κ. Καμμένος είπε:
«Ο κ. Μητσοτάκης κυβερνά χωρίς αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση στον τόπο είναι η Μαρία Καρυστιανού. Αν ο αγώνας της μεταμορφωθεί σε ένα πολιτική κίνημα δεν έχει κανέναν λόγο να μπλέξει με τα παλιά υλικά. Στις εκλογές που έρχονται του χρόνου θα είναι εντελώς διαφορετικά τα σχήματα και οι πολιτικές δυνάμεις».
Ο ίδιος μάλιστα εμφανίστηκε σαν αυτόκλητος σύμβουλος της κυρίας Καρυστιανού, λέγοντας πως αν αποφασίσει να ασχοληθεί πολιτικά, δεν θα έπρεπε να ενσωματώσει στο επιτελείο της στελέχη του «παλιού συστήματος». «Θα την ψήφιζα, μου αποπνέει ένα αίσθημα δικαιοσύνης που λείπει», είπε ευθέως.
Στο ζήτημα της δικής του πιθανής επανόδου, ο ίδιος εμφανίστηκε ασαφής: «Είμαι στο παρά πέντε της επιστροφής», είπε. «Υπάρχουν νέοι άνθρωποι — η σύζυγός μου, για παράδειγμα, παλεύει στα δικαστήρια και θα μπορούσε να εμπλακεί. Η πολιτική έχει ημερομηνία λήξης» προσέθεσε.
