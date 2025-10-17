Μία ακόμα συνέντευξη –τις οποίες έχει πυκνώσει ιδιαίτερα τελευταία– έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος Κινήματος Δημοκρατίας, αυτή τη φορά στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Και σε αυτή τη συνέντευξη, είπε δυο τρία πράγματα ενδιαφέροντα.

Υποστήριξε, για παράδειγμα, ότι είναι πολύ πιθανό στις επόμενες εκλογές η ΝΔ να μην πάρει 25% και το μπόνους βουλευτών, άρα να διαμορφωθούν άλλοι συσχετισμοί και έπειτα θα δούμε ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον.

Είπε, επίσης, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «πολιτικά, πέρα από κάποια θεσμικά ζητήματα στα οποία έχει αναφερθεί, είναι ένα πολιτικό κενό, δεν γνωρίζουμε τίποτα για τις θέσεις της». Αυτό συνιστά μια μετατόπιση από τα περί συνεργασίας του ΚΙΔΗ με την Πλεύση Ελευθερίας που ανακοίνωνε ο ίδιος μόλις τον περασμένο Μάιο, πριν πέντε μήνες δηλαδή.

Και τρίτον, ο κ. Κασσελάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σε ντιμπέιτ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας θα παίξει ρόλο καταλύτη για την ενότητα των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας. Θα ενώσει τη ΝΔ» σχολίασε αρχικά υποστηρίζοντας ότι «αντί να υπάρχουν νέα υλικά, συζητάμε για τα υλικά του παρελθόντος που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν».

«Μιας και ο κ. Τσίπρας απεκδύθηκε των προνομίων του και των κομματικών του παρωπίδων, ας αναλάβετε να οργανώσουμε έναν διάλογο ενώπιον των ακροατών σας, να μιλήσουμε ανοιχτά», ανέφερε στη συνέχεια.

Ερωτηθείς για το αν εννοεί να γίνει ντιμπέιτ Κασσελάκη – Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΚΙΔΗ απάντησε: «Με μεγάλη μου χαρά. Από τη στιγμή που πρόκειται για δύο πρώην προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, κι έχουν γίνει όσα έχουν γίνει και δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Ούτε το κόμμα του δεν μπορεί να εμπνεύσει. Συνεπώς, υπάρχουν δύο πρώην πρόεδροι, ο ένας που κέρδισε δημοκρατικά την ηγεσία του κόμματος που ο άλλος άφησε. Δεν έχει γίνει ούτε μια αυτοκριτική γιατί αυτό το κόμμα έφτασε από το 31% στο 17% και μετά ώς εδώ. Οποτε θέλει ο Αλέξης, με χαρά να μιλήσουμε, ιδανικά σε ένα αμφιθέατρο ή μια εκπομπή, όπου παρουσία κοινού θα απαντάμε σε ερωτήματα».

