Μια που πιάσαμε τον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της σόουμπιζ, να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκάλεσε και πάλι αίσθηση με μια ανάρτησή του στο Twitter, όταν πρότεινε σε δήμους και πόλεις να φυτεύουν οπωροφόρα δέντρα ώστε να τρέφονται οι άστεγοι.

«Οι πόλεις και οι δήμοι θα πρέπει να φυτεύουν οπωροφόρα δέντρα σε δημόσιους χώρους για να βοηθήσουν στη σίτιση των αστέγων στους δρόμους» έγραψε, χαρακτηριστικά, στον προσωπικό του λογαριασμό ο έλληνας πρωταθλητής του τένις, προκαλώντας ευλόγως αντιδράσεις –κάποιος του αντιπρότεινε να γεμίσουν με τσιπούρες ιχυθοκαλλιέργειας τα σιντριβάνια και κέφι να υπάρχει όλο και κάποιος θα βγει να πει ότι πάει χαμένο το ΚΠΙΣΝ και δεν το σπέρνουν με σκληρό σιτάρι τώρα που έχει πρόβλημα η Ουκρανία.

Cities and municipalities should plant fruit trees in public to help feed the homeless on the streets.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 25, 2022