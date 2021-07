Σύμφωνοι, όταν από το βήμα της Βουλής έχει περάσει μια Άννα Βαγενά με CD player και ένας Παύλος Πολάκης παίζοντας Καζατζίδη, δεν μπορείς να κάνεις κάτι πιο εξτραβαγκάν. Αλλά η Διονυσία Αυγερινοπούλου, βουλευτής Ηλείας της ΝΔ, το πάλεψε. Βάζοντας να ακουστούν στη Βουλή κλαρίνα από δημοτικά άσματα.

Το σκηνικό περιέγραψε η «Καθημερινή», στη στήλη «Θεωρείο» του Σταύρου Γ. Παπαντωνίου:

«Μία αμήχανη στιγμή έλαβε χώρα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην οποία είναι επικεφαλής η βουλευτής Ηλείας Διονυσία Αυγερινοπούλου. Η συζήτηση αφορούσε την ανάδειξη υπεραιωνόβιων δέντρων τα οποία σχετίζονται με την Επανάσταση του 1821. Για παράδειγμα μία ελιά που με βεβαιότητα πέρασε από εκεί ο τάδε ή ο δείνα ήρωας της Επανάστασης. Το πρόβλημα προέκυψε όταν η Διονυσία έβαλε στην αρχή της Επιτροπής σχετικά δημοτικά τραγούδια να ακούσουν τα μέλη, προκαλώντας τουλάχιστον αμηχανία. Για να μην πω γέλωτα».

Και το απογείωσε με την αιχμηρή του πένα ο Στέφανος Κασιμάτης στην «Πανδώρα» των «Νέων»:

…«Ολα εξηγούνται, όμως, από το γεγονός ότι πρόεδρος της επιτροπής που παίζουν τα κλαρίνα είναι η Δρ. Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, όπως της αρέσει να την αποκαλούν λόγω του διδακτορικού της στα Νομικά. Η Δόκτωρ μπήκε στη Βουλή το 2009 ως βουλευτίνα Επικρατείας (επιλογή του Κώστα Καραμανλή του Ακάματου), εξελέγη στον νομό Ηλείας το 2012 και επανεξελέγη το 2019. Η μόνη φορά που προσέλκυσε τη δημοσιότητα, εκτός της τωρινής, ήταν το 2012, όταν χρησιμοποίησε το εσωτερικό του κτιρίου της Βουλής ως ντεκόρ για το τηλεοπτικό σποτ με το οποίο διαφήμισε την υποψηφιότητά της. Είχε προκαλέσει και τότε αντιδράσεις για την πρωτοβουλία της, αλλά και τη θυμηδία, λόγω της έπαρσης που χαρακτήριζε την ερμηνεία της στο βίντεο. Επτά χρόνια πέρασαν από τότε, αλλά “Oops! She did it again”, για να αποτιμήσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς, που αγωνίζεται για την ελευθερία της…»

Γενικά όχι και τόσο Μένουμε Ευρώπη, να προσθέσουμε εμείς, μια που είναι και η επέτειος…