Ισραηλινή επιδρομή στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό – Οκτώ νεκροί

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας υψηλόβαθμος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα από νέο ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Δαμασκού, όπως ανέφεραν ιρανικά και συριακά ΜΜΕ.

Το συριακό πρακτορείο SANA μετέδωσε ότι από το πλήγμα καταστράφηκε ένα παράρτημα της πρεσβείας του Ιράν στη συριακή πρωτεύουσα. «Ισραηλινά πλήγματα έβαλαν στο στόχαστρο ένα κτίριο στη συνοικία Μαζέχ», μια περιοχή όπου στεγάζονται πολλές πρεσβείες, καθώς και τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, μετέδωσε το πρακτορείο.

Ενας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο είπε ότι το κτίριο δίπλα στην πρεσβεία του Ιράν –το εν λόγω παράρτημα προφανώς– καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το ισραηλινό πλήγμα στο κτίριο του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό ήταν μια «στοχευμένη επίθεση» με σκοπό τη δολοφονία του υψηλόβαθμου διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Ρεζά Ζαχεντί, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «πολλοί ιρανοί διπλωμάτες» σκοτώθηκαν.

Πράγματι, μεταξύ των νεκρών είναι και ο Ζαχεντί, ο οποίος ανήκει στη δύναμη Κουντς, μια ειδική μονάδα του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης επιφορτισμένη με επιχειρήσεις στο εξωτερικό, όπως μετέδωσαν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

