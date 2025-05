Ισραηλινά πυρά κατά τη διάρκεια διπλωματικής αποστολής στη Δυτική Οχθη

Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν το μεσημέρι της Τετάρτης πυρ εναντίον μιας αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών που επισκεπτόταν την Τζενίν, περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Την επίσκεψη των διπλωματών είχε διοργανώσει η Παλαιστινιακή Αρχή που προχώρησε και στην αρχική καταγγελία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της ΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομης διάρκειας βίντεο που δείχνει δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, κοντά σε ένα σημείο ελέγχου του στρατού στην Τζενίν. Δύο άτομα που φορούν στολές του ισραηλινού στρατού φαίνονται να σημαδεύουν με όπλα την ομάδα των διπλωματών. Έπειτα ακούγονται πυροβολισμοί και η ομάδα των διπλωματών τρέχει πίσω στα αυτοκίνητά της.

The Israeli army opens fire towards an international delegation visiting Jenin refugee camp, which has been under a tight Israeli military siege since January 19. The delegation includes EU and Arab ambassadors and diplomats. pic.twitter.com/YN6DrrMcwA

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε αρχικά ότι «ο στρατός βρίσκεται στη διαδικασία επαλήθευσης αυτών των πληροφοριών». Στη συνέχεια πάντως, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το περιστατικό απολογούμενος για τον πανικό που προκλήθηκε και έκανε λόγο για «προειδοποιητικά πυρά στον αέρα». Επίσης, ανέφερε ότι η αποστολή δεν ακολούθησε τον δρόμο που είχε συμφωνηθεί με αποτέλεσμα να εισέλθει «σε περιοχή όπου δεν είχε άδεια να βρίσκεται».

«Ήταν το τελευταίο τμήμα της επίσκεψης και ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς από τον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας διπλωμάτης που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Δεν πυροβόλησαν μία ή δύο φορές. Ήταν σαν επαναλαμβανόμενοι πυροβολισμοί. Αυτό είναι τρέλα. Δεν είναι φυσιολογικό», είπε.

Israeli forces fire at group of around 30 diplomatic missions in Jenin, including close allies Canada, Netherlands and UK. One diplomat there tells @TheNationalNews that “around six shots” fired after group was standing at military barrier. “Was all coordinated with IDF before.” pic.twitter.com/DGjxpOMHJL

