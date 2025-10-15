Ισραήλ: Υπό την απειλή αντιποίνων η Χαμάς παραδίδει και άλλους νεκρούς ομήρους

Μετά τις έντονες αντιδράσεις του Ισραήλ, των ΗΠΑ αλλά και των αράβων διαμεσολαβητών, η Χαμάς επέστρεψε άλλα τέσσερα πτώματα ομήρων την Τρίτη, ενώ ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει τέσσερα ακόμα την Τετάρτη.

Ομως, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, το ένα πτώμα που επέστρεψε την Τρίτη, ανήκει σε κάτοικο της Γάζας και όχι σε όμηρο.

Η τρομοκρατική οργάνωση ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι σκοπεύει να επαναπατρίσει στο Ισραήλ τα λείψανα άλλων τεσσάρων αποβιωσάντων ομήρων σήμερα, σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλείται διπλωματική πηγή της σε χώρα της Μέσης Ανατολής και δεύτερη πηγή της ενήμερη σχετικά.

Με την παράδοση αυτή, ο αριθμός των νεκρών ομήρων που θα έχει επαναπατριστεί θα φθάσει τους 11, ενώ θα απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας 17.

Εν δυνάμει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς όφειλε να επαναπατρίσει 28 πτώματα σε 72 ώρες μετά την κατάπαυση πυρός.

Η Χαμάς ισχυρίζεται πως αντιμετωπίζει δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων των ομήρων, έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρεί ότι πρόκειται για τακτική καθυστέρησης και αρχικά σκόπευε να περιορίσει τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας διατηρώντας κλειστό το πέρασμα στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ως τον επαναπατρισμό όλων των σορών.

Ομως, μετά την ενημέρωση ότι την Τετάρτη θα επιστρέψει άλλα τέσσερα πτώματα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει σήμερα την επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος στη Ράφα, μεταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας, για να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, μετέδωσε το ισραηλινό κρατικό δίκτυο KAN.

Μετά την επαναλειτουργία του περάσματος αυτού «600 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέλθουν (σήμερα Τετάρτη) στη Λωρίδα της Γάζας από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και τις δωρήτριες χώρες», διευκρίνισε το KAN, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τις πηγές του.

Το KAN διευκρίνισε ότι η επαναλειτουργία του σημείου διέλευσης στη Ράφα, που αποφασίστηκε «σε πολιτικό επίπεδο», γίνεται διότι η Χαμάς παρέδωσε το βράδυ της Τρίτης τέσσερα ακόμη πτώματα ομήρων που κρατούσε, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι η Χαμάς θα παραδώσει στο Ισραήλ όλους τους ομήρους που κρατούσε στη Γάζα, ζωντανούς και νεκρούς, σε διάστημα 72 ωρών αφού τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, δηλαδή το αργότερο ως τις 12:00 της Δευτέρας.

Ομως, αν και η παλαιστινιακή οργάνωση απελευθέρωσε εγκαίρως τους 20 εν ζωή ομήρους, ως χθες το βράδυ είχε παραδώσει μόλις οκτώ σορούς νεκρών ομήρων από τις συνολικά 28 που κρατούσε στη Γάζα.

Κατηγορώντας τη Χαμάς ότι κωλυσιεργεί και καθυστερεί τη διαδικασία, ο ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ζήτησε χθες το βράδυ από τον Νετανιάχου να διακόψει εντελώς την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Κάτοικος της Γάζας ένα από τα τέσσερα πτώματα της Τρίτης

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, ένα από τα τέσσερα πτώματα που επεστράφησαν την Τρίτη, ανήκει σε κάτοικο της Γάζας και όχι ισραηλινό όμηρο. Το ίδιο είχε ξαναγίνει και σε προηγούμενη επιστροφή νεκρών ομήρων.

Οι υπόλοιπες τρεις σοροί ταυτοποιήθηκαν από την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία στο Τελ Αβίβ και τις οικογένειές τους.

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια του κατοίκου της Ιερουσαλήμ που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το μουσικό φεστιβάλ Nova, σε ηλικία 35 ετών.

Οι συγγενείς των Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί ανακοίνωσαν επίσης την επιστροφή των σορών τους στο Ισραήλ.

Οδηγός ταξί ηλικίας 53 ετών, ο Εϊτάν Λεβί σκοτώθηκε αφού είχε αφήσει μια φίλη στο κιμπούτς Μπεερί το πρωί της σφαγής από τους παλαιστίνιους τρομοκράτες της Χαμάς.

Στρατιώτης ηλικίας 18 ετών, ο Ταμίρ Νιμρόντι είχε αιχμαλωτισθεί σε στρατιωτική βάση στα σύνορα της Γάζας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, ο Νιμρόντι σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό των Ισραηλινών στη Γάζα.

