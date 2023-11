Ισραήλ: Θα επιτρέπει καθημερινά την είσοδο δύο βυτιοφόρων με καύσιμα στη Γάζα

Το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέπει την είσοδο δύο βυτιοφόρων με καύσιμα την ημέρα στη Γάζα προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΗΕ στον θύλακα και να διασφαλιστεί η λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, σύμφωνα με δηλώσεις ισραηλινού αξιωματούχου που επικαλέστηκε η Times of Israel την Παρασκευή, 42η ημέρα της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή βασιζόμενο στις εισηγήσεις του ισραηλινού στρατού (IDF) και της Σιν Μπετ (πρόκειται για την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ) και κατόπιν αιτήματος αμερικανών αξιωματούχων, προσέθεσε η εφημερίδα.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να δοθεί η «ελάχιστη» αναγκαία υποστήριξη για τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης προκειμένου να αποτραπούν οι επιδημίες στην περιοχή, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν τους αμάχους, τους στρατιώτες του IDF και στη συνέχεια να εξαπλωθούν στο Ισραήλ, εξήγησε ο αξιωματούχος.

Επιπλέον, το να επιτρέψει την είσοδο των καυσίμων δίνει στο Τελ Αβίβ «το απαραίτητο διπλωματικό περιθώριο ελιγμών» ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την εκστρατεία του που έχει στόχο την εξάλειψη της Χαμάς στη Γάζα, προσέθεσε.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε, τέλος, ότι το Ισραήλ θα παρακολουθεί την παράδοση των καυσίμων για να διασφαλίσει ότι δεν θα φτάσουν στα χέρια των τρομοκρατών.

Η ανησυχία των Ισραηλινών ότι τα καύσιμα χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς, ακόμη και όταν αποτελούν μέρος της προσφερόμενης ανθρωπιστικής βοήθειας για τα νοσοκομεία, για παράδειγμα, αποτέλεσε έναν από τους λόγους που ο παλαιστινιακός θύλακας τέθηκε από νωρίς σε πλήρη αποκλεισμό από το Ισραήλ.

These fuel tanks are inside Gaza.

They contain more than 500,000 liters of fuel.

Ask Hamas if you can have some. https://t.co/Dlag6VdbMq pic.twitter.com/WXzZMFr8yI

— Israel Defense Forces (@IDF) October 24, 2023