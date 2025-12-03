Ισραήλ: Τα λείψανα που έστειλε η Χαμάς δεν ανήκουν σε όμηρο

Ισραηλινοί ιατροδικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν την Τρίτη, από τη Χαμάς, δεν ανήκουν στους δύο τελευταίους όμηρους που παραμένουν στη Γάζα, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Βάσει των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου, η Χαμάς παρέδωσε λείψανα που περιγράφηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό ως αυτά ενός από τους δύο τελευταίους νεκρούς ομήρους που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

Ισραηλινές δυνάμεις είπαν ότι έστειλαν για ιατροδικαστική εξέταση τα λείψανα, τα οποία περιέγραψαν ως «ευρήματα».

«Τα ευρήματα που ήρθαν χθες για εξέταση από τη Λωρίδα της Γάζας δεν συνδεόνται με κανέναν από τους αποβιώσαντες ομήρους», ανέφερε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η ταυτοποίηση έγινε στο Εθνικό Ιατροδικαστικό Κέντρο, πρόσθεσε.

Οι δύο αποβιώσαντες όμηροι που παραμένουν στη Γάζα είναι ο ισραηλινός αστυνομικός Ραν Γκβίλι και ο ταϊλανδός υπήκοος Σουντθισάκ Ρινθαλάκ. Αμφότεροι είχαν απαχθεί στη διάρκεια της σφαγής της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Γάζα.

Ο Ερυθρός Σταυρός δρούσε ως μεσολαβητής ανάμεσα στις μαχητικές οργανώσεις στη Γάζα και το Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια του πολέμου που προκλήθηκε από την επίθεση της Χαμάς, βοηθώντας να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση εν ζωή ομήρων και για την παράδοση λειψάνων.

