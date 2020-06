Ισραήλ: Συναγερμός από τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού

Μπροστά σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να εξελιχθεί επικίνδυνα βρίσκεται το Ισραήλ, το οποίο καταγράφει ρεκόρ νέων κρουσμάτων του κορονοϊού μόλις χαλάρωσε τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που είχε επιβάλει.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε αποφασίσει προ ημερών να άρει τους περιορισμούς, αλλά και να επιτρέψει ταξίδια των πολιτών στο εξωτερικό και για τουρισμό. Μόλις την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ανακοινώσει, παρουσία του έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι οι ισραηλινοί τουρίστες θα αρχίσουν να έρχονται -«αν όλα πάνε καλά»- στην Ελλάδα από την 1η Αυγούστου.

BREAKING

Israel sees 459 new coronavirus cases in biggest daily spike in two monthshttps://t.co/NOvLaTbqAt pic.twitter.com/cxM6Gw6OSW

— avi scharf (@avischarf) June 23, 2020