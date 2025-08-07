Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων απευθύνονται στους αγαπημένους τους από τα ανοιχτά της Γάζας

Συγγενείς ισραηλινών ομήρων, που κρατούνται από τους παλαιστίνιους τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας, απέπλευσαν την Πέμπτη από την Ασκελόν, με σκοπό να στείλουν μηνύματα υποστήριξης προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα και να επιστήσουν την προσοχή στα δεινά τους.

Το Shayetet 50 (Στολίσκος 50), μια αναφορά στους 50 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας -από τους οποίους μόνο οι 20 θεωρούνται ζωντανοί- κατευθύνεται νότια «για να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο» στους απαχθέντες, έγραψε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών στο X.

Οι συγγενείς θα ταξίδευαν για περίπου δύο ώρες σε ένα σημείο κοντά στον υπό αποκλεισμό παλαιστινιακό θύλακα, τόνισε ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet. Από εκεί, σκόπευχαν να φωνάξουν μηνύματα ελπίδας προς τα μέλη των οικογενειών τους.

Πρόσφατα φρικτά βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς τα οποία δείχνουν δύο αποστεωμένους ομήρους, έχουν εντείνει την ανησυχία για την κατάστασή τους, πληθαίνοντας τις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου και απελευθέρωσή τους.

Καθώς απέπλευσαν, τα μέλη του Shayetet 50 επέκριναν το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, λέγοντας ότι αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων.

Το σχέδιο αυτό της κυβέρνησης Νετανιάχου ενδέχεται να εγκριθεί το βράδυ της Πέμπτης, από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, παρά τις αντιρρήσεις του ισραηλινού αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Εγιάλ Ζαμίρ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News