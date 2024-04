Ισραήλ: «Σοβαρό λάθος» ο βομβαρδισμός που σκότωσε τους επτά εργαζομένους της ΜΚΟ

Ο επικεφαλής του στρατού του Ισραήλ παραδέχθηκε πως διαπράχθηκε «σοβαρό λάθος» όταν εξαπολύθηκε ο αεροπορικός βομβαρδισμός από τον οποίο σκοτώθηκαν τη Δευτέρα επτά εργαζόμενοι της ΜΚΟ World Central Kitchen στη Λωρίδα της Γάζας, μία τραγωδία που προκαλεί διεθνή κατακραυγή.

«Το συμβάν αυτό ήταν σοβαρό λάθος», που «δεν έπρεπε να έχει γίνει», είπε ο αρχηγός του ισραηλινού ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στο X. Επικαλέστηκε «λαθεμένη νυχτερινή αναγνώριση» σε «πολύ περίπλοκες συνθήκες».

Την Τρίτη, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ εξέφρασε τα «ειλικρινή συλλυπητήριά του» και «τη βαθιά θλίψη» του για τον βομβαρδισμό, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για πλήγμα «χωρίς πρόθεση», για «τραγικό» συμβάν.

Η WCK, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε πως «αναστέλλει τη δραστηριότητά της» μετά τον βομβαρδισμό το βράδυ της Δευτέρας εναντίον αυτοκινήτων που έφεραν σε ευδιάκριτα σημεία τον λογότυπό της στην Ντέιρ αλ Μπάλα, στην κεντρική Γάζα.

Τα επτά θύματα είναι ένας 25χρονος Παλαιστίνιος, μία 43χρονη Αυστραλή, ένας 35χρονος Πολωνός, ένας 33χρονος Αμερικανοκαναδός, καθώς και τρεις Βρετανοί, 57, 33 και 47 ετών.

“These are the heroes of WCK. These 7 beautiful souls were killed by the IDF in a strike as they were returning from a full day's mission. Their smiles, laughter, and voices are forever embedded in our memories.” – Erin Gore, CEO. Read more: https://t.co/4f38RQ1l4I pic.twitter.com/neAsSzKVP5

Κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί αντέδρασαν πολύ έντονα, με τον ΟΗΕ να καταγγέλλει την «περιφρόνηση του διεθνούς ανθρωπιστικού Δικαίου» από τον ισραηλινό στρατό και ακόμη και τις ΗΠΑ, τον πιο στενό σύμμαχο του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, να εκφράζουν «αγανάκτηση».

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε «αγανακτισμένος» και «συντετριμμένος» και τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός δεν προστατεύει «αρκετά» τους εθελοντές που πάνε να μοιράσουν τρόφιμα στους «πεινασμένους» Παλαιστινίους.

I am outraged and heartbroken by the deaths of seven humanitarian workers from World Central Kitchen, including one American, in Gaza yesterday.

Incidents like yesterday’s simply should not happen.

Here is my full statement. pic.twitter.com/Nl2jq8wqTt

— President Biden (@POTUS) April 3, 2024