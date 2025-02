Ισραήλ: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της οικογένειας Μπίμπας – χιλιάδες άνθρωποι στην πομπή

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στους δρόμους στο Ισραήλ από όπου θα περνούσε η νεκρώσιμη πομπή με τις σορούς της Σίρι Μπίμπας και των δύο μικρών αγοριών της, Κφιρ και Αριελ, που δολοφονήθηκαν «βάρβαρα» κατά την ομηρεία τους στη Γάζα και έγιναν σύμβολο της τραγωδίας των ομήρων.

Τα πτώματα της Σίρι και των δύο παιδιών της, ηλικίας οκτώμισι μηνών και τεσσάρων ετών όταν απήχθησαν από το κιμπούτς του Νιρ Οζ στη διάρκεια της σφαγής της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 , παραδόθηκαν στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, σε ένα προκλητικό σόου από την τρομοκρατική οργάνωση. Αρχικά, η Χαμάς παρέδωσε άλλο πτώμα αντί της μητέρας, προκαλώντας οργή στο Ισραήλ και διεθνή κατακραυγή.

Η νεκρώσιμη πομπή αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης από το Ρισόν Λεζιόν, πόλη νότια του Τελ Αβίβ, με προορισμό το Νιρ Οζ, το κιμπούτς της οικογένειας Μπίμπας στο νότιο Ισραήλ, για να διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

#WATCH : Thousands line the roads to pay their last respects to Shiri Bibas and her young sons Ariel and Kfir who were murdered in Hamas captivity.

Συνωστισμός επικρατούσε στα πεζοδρόμια της πόλης, με πλήθος ανθρώπων να κρατούν πορτοκαλί μπαλόνια, που έγιναν το σύμβολο των δύο μικρών αγοριών με τα κόκκινα μαλλιά, ισραηλινές σημαίες και φωτογραφίες του Αριελ και του Κφιρ.

Οταν η πομπή των μαύρων οχημάτων έφτασε στη Ρισόν Λεζιόν, το πλήθος έψαλλε τον ισραηλινό εθνικό ύμνο, σπάζοντας τη βαριά σιωπή, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

«Είναι μια από τις πιο σκληρές στιγμές από τις 7 Οκτωβρίου», είπε με δάκρυα στα μάτια σχολιαστής του 12, του ισραηλινού τηλεοπτικού δικτύου που μετέδιδε απευθείας τη νεκρώσιμη πομπή.

«Νομίζω ότι, αν σταματήσω και το σκεφτώ για πάνω από ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, θα αρρωστήσω πάρα πολύ», δήλωσε στο AFP στη Ρισόν Λεζιόν η 38χρονη Σίμι Πολονάσκι, η οποία ταξίδεψε από το Μαϊάμι, στις νοτιανατολικές ΗΠΑ, για να υποστηρίξει τις οικογένειες των ομήρων.

«Δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση, αισθάνεται κανείς τόσο συντετριμμένος που είναι σχεδόν δύσκολο να συνεχίσει», πρόσθεσε βουρκωμένη.

Δεκάδες άνθρωποι είχαν άναψει κεριά στην άκρη του δρόμου. «Είμαστε εδώ για να σφίξουμε τους ανθρώπους στην αγκαλιά μας, για να δυναμώσουμε και για να δώσουμε όση περισσότερη δύναμη μπορούμε», δήλωσε η 41χρονη Μότελ Γκεστέτνερ που είχε ταξιδέψει από την Αυστραλία.

Η διαδρομή που ακολουθεί η νεκρώσιμη πομπή με τα φέρετρα και τους συγγενείς των νεκρών κοινοποιήθηκε ώστε οι Ισραηλινοί να μπορούν να συγκεντρωθούν σε διάφορα σταυροδρόμια για να αποτίσουν φόρο τιμής στους εκλιπόντες.

Israelis line the road for the funeral procession of Shiri, Ariel, and Kfir Bibas who were kidnapped by Palestinian terrorists on October 7, 2023, from their home in Kibbutz Nir Oz, southern Israel, and brutally murdered by Palestinian terrorists while in captivity in Gaza.



Η κηδεία τους θα ξεκινήσει με επικήδειους λόγους στις 11:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) στο κιμπούτς Νιρ Οζ, οι οποίοι θα μεταδοθούν απευθείας. Η οικογένεια ζήτησε η υπόλοιπη τελετή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ο Γιάρντεν, ο σύζυγος της Σίρι Μπίμπας, είχε επίσης απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος την 1η Φεβρουαρίου στο πλαίσιο ανταλλαγής ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατουμένων με τη Χαμάς.

Thousands of Israelis are lining the streets to accompany the Bibas family as Shiri, Ariel and Kfir are laid to rest today.

Magen David Adom EMTs and Paramedics are on the front lines to provide treatment to anyone along the funeral route in need of medical aid.

