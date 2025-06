Ισραήλ προς Ιράν: Αν συνεχίσετε θα καεί η Τεχεράνη

Να κάψει την Τεχεράνη απειλεί το Ισραήλ, εάν το Ιράν συνεχίσει τα αντίποινα με αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς στο Τελ Αβίβ και άλλες περιοχές.

Την σκληρή προειδοποίηση απηύθυνε ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς ο οποίος δήλωσε το Σαββατο: «Ο Ιρανός δικτάτορας μετατρέπει τους πολίτες του Ιράν σε ομήρους και δημιουργεί μια πραγματικότητα στην οποία αυτοί, ειδικά οι κάτοικοι της Τεχεράνης, θα πληρώσουν βαρύ τίμημα για την εγκληματική επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών».

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν στα κοινωνικά δίκτυα ότι με «πλήγματα ακριβείας» σκότωσαν είκοσι ανώτερους και ανώτατους ιρανούς στρατιωτικούς καθώς και εννέα πυρηνικούς επιστήμονες. «Η δομή της πυρηνικής διοίκησης του Ιράν καταρρέει», σύμφωνα με τις IDF, που υποστηρίζουν πως όσοι εξαλείφθηκαν ήταν βασικοί παράγοντες στην ανάπτυξη των ιρανικών πυρηνικών όπλων. «Η εξάλειψή τους αποτελεί σημαντικό πλήγμα στην ικανότητα του καθεστώτος να αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής».

🔴 ELIMINATED: 9 senior scientists and experts responsible for advancing the Iranian regime’s nuclear weapons program.

All of the eliminated scientists and experts, eliminated based on intelligence, were key factors in the development of Iranian nuclear weapons.

Their… pic.twitter.com/B33dGTyG1v

— Israel Defense Forces (@IDF) June 14, 2025