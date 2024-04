Ισραήλ: Αποπέμφθηκαν ανώτεροι αξιωματικοί για το χτύπημα στην World Central Kitchen

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε σειρά «σφαλμάτων» που οδήγησαν στον θάνατο επτά εργαζομένων στην World Central Kitchen, οι οποίοι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο θάνατός τους προήλθε από τρία ισραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν εναντίον του κομβόι τους σε διάστημα τεσσάρων λεπτών.

Ανακοίνωσε εξάλλου την αποπομπή δύο αξιωματικών του στρατού, ενώ πρόσθεσε ότι επιπλήχθηκαν επισήμως για το περιστατικό και άλλοι ανώτεροι διοικητές.

Η εσωτερική έρευνα που διεξήγαγε ο στρατός του Ισραήλ έδειξε ότι η ομάδα που χειρίζεται τα drones και η οποία εξαπέλυσε τα πλήγματα, διέπραξε «ένα σφάλμα επιχειρησιακής εκτίμησης της κατάστασης», αφού εντόπισε «έναν ένοπλο άνδρα της Χαμάς» να πυροβολεί από την οροφή ενός από τα φορτηγά τα οποία συνόδευαν οι συνεργάτες της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK).

Στη σημερινή του ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι «το πλήγμα εναντίον των οχημάτων αρωγής ήταν ένα σοβαρό σφάλμα το οποίο προέκυψε από μια σοβαρή αποτυχία λόγω λανθασμένης ταυτοποίησης, από λάθη στη λήψη αποφάσεων και από μια επίθεση αντίθετη με τις πρότυπες επιχειρησιακές διαδικασίες».

Παραδέχθηκε επίσης ότι η WCK είχε ενημερώσει για το δρομολόγιο που θα ακολουθούσε, αλλά οι στρατιωτικοί που εξαπέλυσαν τα πλήγματα, δεν το είχαν στα χέρια τους.

The conclusion of the investigation regarding the incident in which @WCKitchen employees were mistakingly targeted by IDF forces was presented to IDF Chief of the General Staff LTG Herzi Halevi yesterday.

Measures taken following the tragic incident include: the dismissal of the… pic.twitter.com/mw4U8gjA71

— Israel Defense Forces (@IDF) April 5, 2024