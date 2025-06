Ισραήλ: Ανακτήθηκε σορός ταϊλανδού ομήρου από τη Γάζα

Ο στρατός του Ισραήλ ανέκτησε το Σάββατο τη σορό ενός ταϊλανδού ομήρου, ο οποίος κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό υπουργό Ισραελ Κατς, τη σορό του Ναταπόνγκ Πίντα κρατούσε η παλαιστινιακή οργάνωση μαχητών Ταξιαρχίες Μουτζαχεντίν, και ανακτήθηκε από την περιοχή της Ράφα στο νότια Γάζα. Η οικογένεια του ομήρου στην Ταϊλάνδη έχει ενημερωθεί.

Ο Πίντα, εργάτης γης, απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ, μια μικρή ισραηλινή κοινότητα κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού σκοτώθηκαν ή απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι ο Πίντα ήταν ζωντανός όταν απήχθη και σκοτώθηκε από τους απαγωγείς του.

