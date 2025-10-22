Ισπανική πόλη απαγορεύει την υιοθεσία μαύρων γάτων την περίοδο του Halloween

Η ισπανική πόλη Τεράσα, στη βορειοανατολική Καταλονία, απαγόρευσε προσωρινά την υιοθεσία μαύρων γατών από καταφύγια ζώων, με στόχο να αποτρέψει πιθανώς δυσοίωνες «τελετουργίες» κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Halloween –της αγγλοσαξονικής εκδοχής των Αποκριών– σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Ολα τα αιτήματα για αναδοχή ή υιοθεσία αιλουροειδών απορρίπτονται από τις 6 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου ώστε αυτά να προστατευθούν από τραυματισμούς ή πιθανή χρήση τους ως… σκηνικά σε εορτασμούς, όπως αναφέρει η τοπική υπηρεσία ευημερίας των ζώων. Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου της πόλης, Νοέλ Ντικουέ, στο κρατικό κανάλι RTVE, τα αιτήματα υιοθεσίας για μαύρες γάτες συνήθως αυξάνονται πριν από τις 31 Οκτωβρίου, ημέρα του εορτασμού.

Ενώ οι μαύρες γάτες συχνά συνδέονται με τη μαγεία και θεωρούνται κακότυχες στη Δυτική κουλτούρα, πολλοί άλλοι πολιτισμοί, όπως της Ιαπωνίας και της Αιγύπτου, τις αντιμετωπίζουν ως σύμβολα ευημερίας και τύχης.

Το δημοτικό συμβούλιο της Τεράσα ανακοίνωσε ότι δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά σκληρότητας προς μαύρες γάτες στην πόλη, ωστόσο έχουν σημειωθεί τέτοια έκτροπα σε άλλες περιοχές – και η απόφαση ελήφθη έπειτα από προειδοποιήσεις ομάδων για την προστασία των ζώων.

«Επιχειρούμε να αποτρέψουμε υιοθεσίες για λόγους μόδας ή παρόρμησης και να αποτρέψουμε τυχόν μακάβριες πρακτικές», εξηγεί ο Ντικουέ. Στην Τεράσα κυκλοφορούν περισσότερες από 9.800 γάτες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, και το κέντρο υιοθεσίας της πόλης φιλοξενεί περίπου 100 αιλουροειδή, 12 εκ των οποίων είναι μαύρα, όπως αναφέρει το Καταλανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το δημοτικό συμβούλιο τονίζει ότι το μέτρο είναι «προσωρινό και εξαιρετικό» και συνιστά περαιτέρω πρόληψη για την καλή διαβίωση των ζώων – αλλά δεν αποκλείει επανάληψή του στο μέλλον. Πιθανές εξαιρέσεις την περίοδο της απαγόρευσης θα αξιολογούνται ξεχωριστά από τα κέντρα υιοθεσίας, ενώ τα κανονικά αιτήματα για αναδοχές θα συνεχιστούν μετά την ολοκλήρωση των εορτασμών του Halloween.

