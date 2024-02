Ισπανία: Σκότωσαν ρώσο πιλότο που είχε αυτομολήσει στην Ουκρανία

Ενας ρώσος πιλότος που αυτομόλησε στην Ουκρανία με το ελικόπτερό του το 2023, βρέθηκε δολοφονημένος σε υπόγειο γκαράζ στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα, με το σώμα του διάτρητο από σφαίρες.

Το ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων EFE μετέδωσε ότι ένα πτώμα που βρέθηκε στις 13 Φεβρουαρίου στην Βιγιαχογιόσα, κοντά στο Αλικάντε της νότιας Ισπανίας, ανήκει στον 28χρονο πιλότο Μαξίμ Κουζμίνοφ, ο οποίος είχε προσγειώσει το ελικόπτερό του, ένα Mi-8, στην Ουκρανία τον περασμένο Αύγουστο. Διέμενε στην Ισπανία με ουκρανικό διαβατήριο και διαφορετικό όνομα.

Εκπρόσωπος της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού (GUR), επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο Κουζμίνοφ δολοφονήθηκε στην Ισπανία, αλλά δεν διευκρίνισε τα αίτια του θανάτου του. Και η ουκρανική εφημερίδα Ukrainska Pravda γράφει ότι βρέθηκε πτώμα που έφερε τραύματα από σφαίρες.

