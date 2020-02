Ισπανία: Σάλος για την παρέλαση «ναζί αξιωματικών» σε παιδικό καρναβάλι

Σάλο και έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός Ισπανίας έχει προκαλέσει η εμφάνιση έφηβων καρναβαλιστών με ναζιστικές στολές σε αποκριάτικη παρέλαση στην πόλη Κάμπο ντε Καπιτάνα, νότια της Μαδρίτης.

Τα μικρά παιδιά, φορώντας ναζιστικές στολές και κρατώντας όπλα, παρέλασαν στο κέντρο της μικρής πόλης, ενώ στη συνέχεια από πίσω τους ακολουθούσε ένα άρμα που απεικονίζε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης με τις καπνοδόχους.

Ακολούθως, με συνοδεία μουσικής, παρέλασαν και κάποιες συμμαθήτριές τους κρατώντας σημαίες του Ισραήλ.

Το επίμαχο γκρουπ ήταν η ομάδα «El Chaparral Cultural Association», η οποία υποστήριξε ότι η πρόθεσή της ήταν «να τιμήσει τους έξι εκατομμύρια Εβραίους άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα και όλους όσους έζησαν διώξεις λόγω της φυλής, του χρώματος, της σεξουαλικής κατεύθυνσης, της θρησκείας τους ή των πολιτικών τους πεποιθήσεων».

Ο σκηνοθέτης του καλλιτεχνικού συγκροτήματος, επίσης, ζήτησε συγγνώμη και κατέστησε σαφές ότι «ο στόχος ήταν απλώς να ευαισθητοποιήσει για το ζήτημα του Ολοκαυτώματος».

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, μετά τον σάλο, υποστήριξε ότι είχε δώσει την σχετική άδεια στο επίμαχο γκρουπ πιστεύοντας ότι αυτό που θα παρουσιάσουν «θα τιμά το παρελθόν, αλλά διαψεύστηκαν».

HORRIFIC – Nazis and Israeli Holocaust flag bearing women are the central theme for Spain’s Carnival celebrations today inin the village of Campo de Criptana. pic.twitter.com/oqnWtVepHB

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) February 25, 2020