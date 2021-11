Ισπανία: Παρατήρηση στον Ινιέστα για τα κρυπτονομίσματα

Διαφήμιση σε εταιρεία κρυπτονομίσματος έκανε ο Αντρές Ινιέστα στο Twitter και βρήκε τον μπελά του από τη ρυθμιστική αρχή των αγορών της Ισπανίας, η οποία του υπενθύμισε ότι τα κρυπτονομίσματα κρύβουν μεγάλο ρίσκο.

Ο δημοφιλής ποδοσφαιριστής, που πλέον αγωνίζεται σε ιαπωνικό σύλλογο, ανήρτησε φωτογραφίες του την ώρα που χρησιμοποιεί την ψηφιακή πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Binance. Η διαφήμιση είχε στόχο τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους, τους οποίους προσπαθούν να προσεγγίζουν με τέτοιο τρόπο οι εταιρείες του χώρου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία Crypto, που εδρεύει στη Σιγκαπούρη, πλήρωσε 700 εκατ. δολάρια για να πάρει το όνομά της, για τα επόμενα 20 χρόνια, το κλειστό γήπεδο μπάσκετ των Λέικερς στο Λος Αντζελες.

Η ρυθμιστική αρχή απάντησε στον Ινιέστα γράφοντας στο Twitter ότι τα κρυπτονομίσματα δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις και για αυτό εμπεριέχουν ρίσκο.

Εκπρόσωπος της αρχής δήλωσε στους Financial Times ότι ανησυχεί για τις διαφημίσεις αθλητών που προάγουν τη χρήση κρυπτονομισμάτων σε ακροατήρια τα οποία δεν καταλαβαίνουν πώς ακριβώς λειτουργούν οι αγορές και αν υπάρχουν ή όχι κανονισμοί.

Η ισπανική ρυθμιστική αρχή υπενθύμισε σε «ονόματα» από τον χώρο του αθλητισμού να είναι πολύ προσεκτικοί όταν προωθούν τέτοιες επενδύσεις, που μπορεί να εμπεριέχουν ρίσκο για το κοινό. «Για αυτό είπαμε στον Ινιέστα, τον οποίο αγαπούμε και θαυμάζουμε, “σε παρακαλούμε, πριν το προτείνεις, πες στους ακόλουθούς σου τους κινδύνους. Αυτό είναι και δική σου ευθύνη”».

Estoy aprendiendo cómo empezar con las criptomonedas con @BinanceES #BinanceForAll

I’m learning how to get started with crypto with @binance #BinanceForAll pic.twitter.com/3Km58KrnPG

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) November 24, 2021