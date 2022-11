Ισπανία: Εκρηξη παγιδευμένου φακέλου στην ουκρανική πρεσβεία – ένας υπάλληλος τραυματίας

Ενας υπάλληλος της ουκρανικής πρεσβείας στη Μαδρίτη τραυματίστηκε την Τετάρτη ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε ενώ χειριζόταν επιστολή, ανακοίνωσε η ισπανική αστυνομία.

Ο υπάλληλος υπέστη ελαφριά τραύματα και μετέβη στο νοσοκομείο με δική του ευθύνη, προσέθεσε η αστυνομία.

Η πρεσβεία της Ουκρανίας στη Μαδρίτη έκλεισε μέχρι νεωτέρας και η ισπανική αστυνομία διενεργεί έρευνες στο σημείο, μετέδωσαν τα ισπανικά ΜΜΕ.

⚡️ There was an explosion at the Embassy of Ukraine in Madrid, one of the employees was injured. According to preliminary information, one of the embassy employees opened an envelope containing a small explosive device, @UHmallorca reports.

— UkraineWorld (@ukraine_world) November 30, 2022