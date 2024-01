Ισπανία: «Εγκλημα μίσους» η πινιάτα των Ακροδεξιών με τον Σάντσεθ

Το ομοίωμα του Πέδρο Σάντσεθ που διέλυσαν με ρόπαλο ακροδεξιοί Ισπανοί, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, έχει προκαλέσει αναταραχή στην χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου.

Τα πολιτικά κόμματα καταδίκασαν την πράξη των εκατοντάδων ακροδεξιών διαδηλωτών που συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη.

Οι Σοσιαλιστές αποκάλεσαν την πράξη τους «έγκλημα μίσους» και ζητούν την ποινική δίωξη των υπευθύνων.

Οι δράστες κρέμασαν μια φιγούρα που αντιπροσώπευε τον ισπανό πρωθυπουργό από ένα φανάρι με μια θηλιά στο λαιμό του και του επιτέθηκαν με ξύλα, μπουνιές και κλωτσιές.

Το χτυπούσαν εναλλάξ, κραυγάζοντας «πρέπει να τον τελειώσουμε», «δικαιοσύνη από τον λαό στους Μπολσεβίκους» ή «γαμ… κομμουνιστή, αυτό σας αξίζει».

Spain’s governing Socialists want right-wing revellers who bashed a giant piñata effigy of the prime minister Pedro Sánchez to be charged with a hate crime.https://t.co/peajM79B0k

— Lotus Eaters News (@lotuseatersnews) January 4, 2024