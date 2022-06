Ηρώδειο: Αλις Κούπερ, Ρουβάς, Μπόνι Τάιλερ και τα Γλυπτά του Παρθενώνα οι σταρ στη βραδιά του Ντέσμοντ Τσάιλντ

Στη σκιά του Παρθενώνα, σε ένα κατάμεστο Ηρώδειο, τραγούδησαν το βράδυ της Δευτέρας γνωστοί αστέρες της ποπ, ροκ και κάντρι μουσικής, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με αίτημα την επιστροφή των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο.

Η διοργάνωση της συναυλίας, που έγινε υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων, ήταν ιδέα του Ντέσμοντ Τσάιλντ, του διάσημου αμερικανού τραγουδοποιού και παραγωγού, που έχει γράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε πολλά μουσικά είδη, από ροκ και ποπ μέχρι λάτιν και ντίσκο.

Στη σκηνή ανέβηκε ένα ετερόκλητο πλήθος αστέρων, από τον Αλις Κούπερ και την Μπόνι Τάιλερ, μέχρι τον Σάκη Ρουβά και τη Ρίτα Γουίλσον, μαζί με τους The Rasmus, Λίνα Χολ, Κιπ Γουίνγκερ, Κρις Γουίλις, Ταμπίθα Φέαρ, Τζάστιν Μπενλόλο, Αντρέας Κάρλσον και Γιώργο Λεμπέση.

Ως αποτέλεσμα, βέβαια, ανομοιογενές ήταν και το κοινό, το οποίο όμως φάνηκε να το καταδιασκεδάζει με την ντίσκο και ποπ αισθητική της βραδιάς στη σκηνή του ρωμαϊκού ωδείου.

Στη συναυλία ακούστηκαν μερικές από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του Ντέσμοντ Τσάιλντ, ο οποίος έχει γράψει 80 τραγούδια που έχουν μπει στο αμερικανικό Top 40 και τα έχουν τραγουδήσει οι Kiss, Bon Jovi, Aerosmith, Αλις Κούπερ, Cher, Ρίκι Μάρτιν, Κέιτι Πέρι, Κριστίνα Αγκιλέρα, Σίντι Λόπερ, Τζόαν Τζετ, Μάικλ Μπόλτον και πολλοί άλλοι: «Livin’ On A Prayer», «You Give Love A Bad Name», «Bad Medicine», «Born To Be My Baby», «I Was Made For Lovin’ You», «I Hate Myself for Loving You», «Poison», «Bed of Nails» και «Vida Loca».

Ο οικοδεσπότης της βραδιάς συνόδευε τους τραγουδιστές στο πιάνο και δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό του, τόσο για τη συναυλία όσο και για τον Παρθενώνα, αλλά και το πάθος τους για τον σκοπό της επανένωσης των Γλυπτών. Το πιο δυνατό χειροκρότημα απέσπασαν ο θρυλικός Αλις Κούπερ, η Μπόνι Τάιλερ, που θύμισε στο κοινό τις μεγάλες επιτυχίες της από τη δεκαετία του ’80, η «δική μας» Ρίτα Γουίλσον (η σύζυγος του Τομ Χανκς), η οποία έχει βγάλει αρκετά κάντρι άλμπουμ, γράφοντας μάλιστα η ίδια τα περισσότερα τραγούδια, και δίνει συχνά συναυλίες στις ΗΠΑ και, βέβαια, ο Σάκης Ρουβάς.

