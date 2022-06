Ιρλανδός ΥΠΕΞ για Τουρκία: Απαράδεκτο να αμφισβητείται η κυριαρχία κράτους-μέλους της ΕΕ

«Καθώς είμαι εδώ στην Αθήνα, είναι σημαντικό να καταστήσω ξεκάθαρο και να επαναλάβω ότι εμείς θεωρούμε απαράδεκτο για την κυριαρχία ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αμφισβητείται», διεμήνυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Σάιμον Κόβενι κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια, μετά τη συνάντησή τους στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο ίδιος προέταξε πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συνοχή στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος είναι τόσο σημαντικό όσο και κεφαλαιώδους σημασίας «για να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα», δεδομένης και της σύρραξης στην Ουκρανία, και εξέφρασε τη στήριξη της Ιρλανδίας στις προσπάθειες για να απαλυνθεί συνολικά η ένταση μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Υπογράμμισε, δε, την ανάγκη συνεργασίας των εταίρων για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στα ανατολικά σύνορα, στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Εν συνεχεία, ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως η επίσκεψή του στην Αθήνα ήταν μια ευκαιρία για να συζητήσει με τον Νίκο Δένδια «πολύ σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σε επίπεδο Ευρώπης και γειτόνων μας». Είναι προκλήσεις που ξεπερνάνε τα σύνορα των κρατών-μελών και της ΕΕ και που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της κοινής ευθύνης, της αλληλεγγύης και μέσω της συντονισμένης δράσης στο επίπεδο της ΕΕ, συμπλήρωσε. Προσέθεσε πως οι προκλήσεις αυτές «μας αναγκάζουν να επαναλάβουμε και να επιβεβαιώσουμε τις αξίες μας και τους στόχους, στους οποίους εδράζεται η ίδρυση της ΕΕ, δηλαδή την εδραίωση της ειρήνης».

Εξίσου, εξέφρασε την κοινή βούληση των δύο χωρών για την προάσπιση και τη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη και την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας, διαπιστώνοντας ωστόσο ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πραγματικά κάτι που απέχει πάρα πολύ από αυτό που επιδιώκουμε ως Ευρωπαίοι». Επηρεάζει το κοινό μας μέλλον, συμπλήρωσε και επισήμανε ότι είναι «μια πρόκληση που δεν πιστεύαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε στην ήπειρο μας». Αντέταξε ως το κλειδί της επιτυχίας, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία των εταίρων για να διασφαλιστεί η ειρήνη και η ασφάλεια, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από την πλευρά του, ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον ιρλανδό ομόλογό του για την ευκαιρία που του δόθηκε να τον ενημερώσει για τα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου επανέλαβε, όπως είπε, «τις πάγιες θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που είναι θέσεις βασισμένες στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

«Εμείς είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά σε αυτή τη βάση. Τη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, και δεν είμαστε εμείς που αποφασίσαμε διακοπή διαύλων επικοινωνίας. Ούτε είμαστε εμείς που κλιμακώνουμε την ένταση στο ρητορικό επίπεδο. Εμείς επιθυμούμε πάντοτε μείωση της έντασης, επιθυμούμε πάντοτε να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας. Ομως για να είμαστε σαφείς, θα υπερασπιστούμε πάντοτε τις θέσεις μας, και τα εθνικά και ευρωπαϊκά μας συμφέροντα, βασισμένα στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», υπογράμμισε στις δικές του δηλώσεις ο υπουργός.

Και πρόσθεσε: «Η Ιρλανδία καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά και τα δύο. Αλλωστε έχει μια πολύ μεγάλη θετική συνεισφορά στη διαμόρφωση της UNCLOS και, ιδιαίτερα, στα ζητήματα των θαλασσίων συνόρων, της υφαλοκρηπίδας, των δικαιωμάτων των βραχονησίδων. Και ευελπιστώ ότι η Ιρλανδία θα συνεχίσει τη στάση που μέχρι σήμερα τηρεί, να στηρίζει τις αρχές αυτές σε όλα τα διεθνή φόρα».

Really good meeting with @NikosDendias in #Athens today. Detailed discussion and strong solidarity on all key issues. 🇮🇪🇬🇷🇪🇺 https://t.co/liubTyZIBT

— Simon Coveney (@simoncoveney) June 17, 2022