Ιρλανδία: Ξαφνική παραίτηση Βαράντκαρ – «δεν είμαι ο καλύτερος για τη δουλειά»

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά, την Τετάρτη, την παραίτησή του από την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος Fine Gael και από την προεδρία της κεντροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού, λέγοντας ότι δεν είναι «ο καλύτερος για το πόστο».

«Παραιτούμαι από την προεδρία και την διεύθυνση του Fine Gael και θα παραιτηθώ από την θέση του πρωθυπουργού μόλις ο διάδοχός μου θα είναι σε θέση αναλάβει τα καθήκοντά του», ανακοίνωσε ο Λίο Βαράντκαρ επικαλούμενος «προσωπικούς και πολιτικούς λόγους».

Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην είσοδο του πρωθυπουργικού γραφείου, ο Βαράντκαρ, συγκινημένος, αναφέρθηκε στα επιτεύγματα των προηγούμενων κυβερνήσεών του, παραδεχόμενος παράλληλα και ορισμένες αποτυχίες στην διαδρομή.

Αναγνωρίζοντας ότι ποτέ δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραιτηθεί κανείς, πρόσθεσε ότι «έπειτα από επτά χρόνια στην πρωθυπουργία, δεν αισθάνομαι ότι είμαι ο καλύτερος για την δουλειά», πρόσθεσε.

Ο Λίο Βαράντκαρ πρόσθεσε ότι δεν έχει προς το παρόν σχέδια για το μέλλον.

JUST IN — The Prime Minister of Ireland Leo Varadkar unexpectedly resigns. pic.twitter.com/xeBmU6PACb

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) March 20, 2024