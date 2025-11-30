IRIS υποχρεωτικά σε όλα τα POS από Δευτέρα

Υποχρεωτική είναι από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου η ένταξη των πληρωμών μέσω IRIS, ωσε πάνω από ένα εκατομμύριο POS που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πάνω από 10.000 σημεία ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για όσους δεν παρέχουν αυτή τη δυνατότητα προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά.

Εξαίρεση με έκπτωση στο πρόστιμο κατά 50% ισχύει για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκων ή σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, εφόσον δεν πρόκειται για τουριστικές περιοχές.

Πώς πληρώνουμε με IRIS

Εφόσον επιλέγουν να να πληρώνουν στο φυσικό σημείο με IRIS, οι καταναλωτές θα πρέπει να ανοίγουν το mobile banking της τράπεζάς τους και να επιλέγουν το QR scanning που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

Στη συνέχεια θα πρέπει να σκανάρουν το QR Code που εμφανίζεται στην οθόνη του POS και η πληρωμή εκτελείται άμεσα, χωρίς περαιτέρω ενέργειες. Προϋπόθεση είναι να έχουν δώσει δικαίωμα χρήσης της κάμεράς τους στην εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται να σκανάρουν το QR, ανοίγοντας οι ίδιοι την κάμερα.

Σήμερα το IRIS έχει τρεις διακριτές εφαρμογές:

• Το P2P (Person 2 Person) που περιλαμβάνει δωρεάν μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων για ποσά έως 500 ευρώ την ημέρα – το ποσό θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ από την αρχή του 2026.

• Το IRIS P2Pro (Person-to-Professionals) –αποτελεί τη μετεξέλιξη του IRIS Β2Β– για πληρωμές προς ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες.

• Το IRIS Commerce για άμεσες πληρωμές με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, τόσο στο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-shops) όσο και στα φυσικά καταστήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΔΙΑΣ, στο δεκάμηνο του 2025, καταγράφηκαν 100 εκατομμύρια συναλλαγές στο IRIS, 4,2 εκατ. χρήστες P2P, 575.000 P2Pro και χιλιάδες σημεία αποδοχής.

