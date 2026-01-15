IRIS: Αλλάζουν τα όρια συναλλαγών – Τι ισχύει για ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες

Σε ισχύ τέθηκαν από την Πέμπτη (15.01) τα νέα ημερήσια όρια συναλλαγών για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, αλλά και μεταξύ φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Βάσει του νέου πλαισίου, τα όρια διπλασιάζονται: οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες, με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ, καθώς και έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Σημειώνεται πως η δυναμική που έχουν αποκτήσει οι άμεσες συναλλαγές είναι εμφανής, καθώς εφέτος αντιπροσώπευσαν το 27% των συνολικών μεταφορών πίστωσης που πραγματοποιήθηκαν, αποδεικνύοντας την χρηστικότητά τους στην καθημερινότητά μας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News