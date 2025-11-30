Ιράν: Υπέρ μιας κοσμικής αλλαγής οι επίγονοι της Επανάστασης

Ο Χαμζέχ Σαφαβί, ένας προσηνής καθηγητής στο τμήμα Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, δεν είναι ο μοναδικός μεταξύ των ιρανών διανοουμένων που απευθύνουν έκκληση για μια εκ βάθρων επανεκτίμηση του τρόπου με τον οποίο η Ισλαμική Δημοκρατία αλληλεπιδρά με τον υπόλοιπο κόσμο.

Υπάρχει όμως κάτι που τον κάνει να ξεχωρίζει: το γεγονός ότι ο 44χρονος πανεπιστημιακός είναι γιος του υποστράτηγου Γιαχία Ραχίμ Σαφαβί, πρώην επικεφαλής διοικητή των σκληροπυρηνικών Φρουρών της Επανάστασης και νυν ανώτερου στρατιωτικού συμβούλου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Από τα εγγόνια του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, έως τα παιδιά ενός πρώην προέδρου, δεν είναι ασυνήθιστο απόγονοι πιστών στο καθεστώς να εκφράζουν ανορθόδοξες απόψεις», γράφει σε ανταπόκρισή της από την Τεχεράνη η Νατζμέ Μποζοργκμέχρ των Financial Times. «Ομως οι θέσεις του Σαφαβί, οι οποίες έχουν προβληθεί ευρέως στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη συζήτηση που διεξάγεται όχι μόνο στη δημόσια σφαίρα, αλλά και σε καλά δικτυωμένους πολιτικούς κύκλους, καθώς ολοένα περισσότεροι πραγματιστές απευθύνουν έκκληση για σαρωτικές αλλαγές», προσθέτει

Ο Χαμζέχ Σαφαβί και οι ομοϊδεάτες του υποστηρίζουν ότι μετά την επώδυνη επίθεση 12 ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, η σιιτική θεοκρατία πρέπει να μετριάσει τις σκληροπυρηνικές ιδεολογικές αρχές της, ειδικά όσον αφορά την εχθρότητα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ώστε να αποτρέψει πιθανές μελλοντικές συγκρούσεις.

Το Ιράν «πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να είναι μια δύναμη που αμφισβητεί ή που υποστηρίζει» την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια τάξη, δήλωσε ο ιρανός πανεπιστημιακός συνομιλώντας με την ανταποκρίτρια των Financial Times στην ιρανική πρωτεύουσα. Επικαλέστηκε την περίπτωση της Κίνας, η οποία «ενώ ασκεί κριτική στις ΗΠΑ και διατηρεί αναθεωρητικές απόψεις, εξακολουθεί να λειτουργεί εντός διεθνώς αναγνωρισμένων πλαισίων».

«Στόχος η πραγματική αλλαγή»

Υπέρ μιας ολικής αναθεώρησης της στάσης του Ιράν απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο τάσσονται και άλλοι μεταξύ των επιγόνων της Ισλαμικής Επανάστασης. Η Φαεζέχ Χασεμί, για παράδειγμα, πρώην βουλευτής και κόρη του εκλιπόντος προέδρου Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί, συνομιλώντας με την ανταποκρίτρια της λονδρέζικης εφημερίδας στο διαμέρισμά της στην Τεχεράνη, σημείωσε ότι κατά τη γνώμη της «πρώτα πρέπει να αποκαταστήσουμε τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, στη συνέχεια να διαπραγματευτούμε για την επίλυση των διαφορών μας και μετά να εξυπηρετούμε τα εθνικά μας συμφέροντα όπως κάθε άλλη χώρα».

Παρότι θυγατέρα ενός εκ των ιδρυτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, θεωρεί πως «ιδανικά το Ιράν θα έπρεπε να κινηθεί προς ένα κοσμικό σύστημα. Αλλά ακόμα και αν αυτό δεν είναι εφικτό προς το παρόν, πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά βήματα με στόχο την πραγματική αλλαγή».

Από όσους υποστηρίζουν πως η ισλαμική δημοκρατία χρειάζεται ριζική αλλαγή ακούγεται ακόμη και η άποψη πως το Ιράν θα έπρεπε να είναι ανοιχτό σε μια λύση δύο κρατών όσον αφορά το Παλαιστινιακό – κάτι που, θεωρητικά, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ.

«Εάν αποφάσιζα εγώ, θα υποστήριζα το σχέδιο της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με το οποίο προϋπόθεση για την αναγνώριση του Ισραήλ είναι η αποδοχή μιας λύσης δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967», ανέφερε ο Χαμζέχ Σαφαβί. «Το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί ποτέ τη λύση των δύο κρατών, αλλά το Ιράν θα έδειχνε έτσι ότι δεν έχει καμία πρόθεση να υπονομεύσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη τάξη».

Ο ιρανός πανεπιστημιακός επισημαίνει ότι παραμένει πιστός στην Ισλαμική Δημοκρατία και ότι εκφράζει αποκλειστικά δικές του απόψεις. «Στο απώτερο μέλλον το Ιράν δεν μπορεί να αναγνωρίσει το Ισραήλ, επειδή αυτό εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της ταυτότητας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στο απώτατο μέλλον, όμως, κανείς δεν ξέρει. Η αναγνώριση είναι αδύνατη υπό την ηγεσία του Χαμενεΐ», είπε.

Σημείωσε επίσης πως, ενώ η υποστήριξη δυνάμεων που διάκεινται φιλικά στο θεοκρατικό καθεστώς και δρουν ως αντιπρόσωποι της Τεχεράνης (όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου) αρχικά δεν ήταν λάθος, κατέληξαν να αποτελούν αγκάθι στις σχέσεις του σιιτικού Ιράν με τα σουνιτικά κράτη της Μέσης Ανατολής.

«Το πρόβλημα προέκυψε όταν τα αραβικά κράτη αντιλήφθηκαν [αυτή την υποστήριξη] ως σιιτική κυριαρχία», εξήγησε. «Το Ιράν θα πρέπει να αρχίσει να συνομιλεί με τα περιφερειακά κράτη για να δείξει ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν σκοπό να περιορίσουν το Ισραήλ και όχι να απειλήσουν κοινά συμφέροντα».

«Τέτοιες αντισυμβατικές απόψεις αντικατοπτρίζουν την ισχυρή κουλτούρα διαμαρτυρίας και διαφωνίας που υπάρχει στο Ιράν, παρά την αυταρχική δομή του», σχολιάζει στην ανταπόκρισή της η δημοσιογράφος των Financial Times. Αναφέρει ενδεικτικά ότι ο Χασάν Χομεϊνί, εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχει στο παρελθόν συμπαραταχθεί με μεταρρυθμιστές πολιτικούς (αντιθέτως, ο αδελφός του, Αλί, φέρεται να ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τους σκληροπυρηνικούς).

«Οι προτάσεις αφορούν το αύριο»

Αλλά και ο Χασάν Γιουνεσί, δικηγόρος και γιος πρώην υπουργού Πληροφοριών, αν και επίσης πιστός στο καθεστώς, επικρίνει ανοιχτά τις πολιτικές του, γράφοντας, για παράδειγμα, τον προηγούμενο μήνα στο Χ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία κινδυνεύει να καταστεί «μια υπενθύμιση των ολοκληρωτικών συστημάτων των πρώην κομμουνιστικών κομμάτων».

Ομως εξακολουθούν, φυσικά, να υπάρχουν όρια στο τι μπορεί και τι δεν μπορεί να λέει κάποιος στο Ιράν. Η Φαεζέχ Χασεμί έχει φυλακιστεί δύο φορές για τις αιρετικές απόψεις της και σίγουρα δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ανώτατη ηγεσία ή οι βετεράνοι των Φρουρών της Επανάστασης είναι έτοιμοι να προβούν σε κάποιες από τις ριζικές αλλαγές που η ίδια προτείνει.

Αυτό, ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι οι όποιες προτάσεις είναι μάταιες. Οι μέρες του Χαμενεΐ είναι μετρημένες πια, δεδομένου ότι είναι 86 ετών, και όλοι στη χώρα προετοιμάζονται για τη διαδοχή του. «Ολη η μάχη για την εξουσία στο Ιράν αφορά εκείνη την ημέρα και οι πολιτικοί ήδη παρατάσσονται», δήλωσε ένας μεταρρυθμιστής αναλυτής. «Οι προτάσεις δεν αφορούν το σήμερα, αφορούν το αύριο», διευκρίνισε.

Ο Χαμζέχ Σαφαβί επισήμανε επίσης την ανάγκη για μια συμπεριληπτική διακυβέρνηση που θα εκτείνεται πέρα από την επικράτεια της παραδοσιακής πολιτικής ελίτ. Τάσσεται υπέρ της καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων, και της διεύρυνσης των ελευθεριών των πολιτών. Ωστόσο πολλοί Ιρανοί ανησυχούν ότι το μέλλον της πατρίδας τους θυσιάζεται στο πεδίο μιας ατελείωτης ιδεολογικής αντιπαράθεσης με παγκόσμιες και περιφερειακές δυνάμεις.

«Η πλειονότητα της κοινωνίας θέλει το Ιράν να γίνει μια κανονική, ενσωματωμένη στην παγκόσμια τάξη, χώρα», δήλωσε η Φαεζέχ Χασεμί. Ανέφερε επίσης ότι πολλοί εντός του καθεστώτος, μεταρρυθμιστές, συντηρητικοί, ακόμη και ορισμένοι σκληροπυρηνικοί, συμφωνούν μαζί της κατ’ ιδίαν και «εκφράζουν τις ίδιες απόψεις… παρότι δεν τολμούν να τις εκφράσουν δημοσίως».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News